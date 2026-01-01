وكالات /سما/

رام الله/سما- بحثت جمعية البنوك في فلسطين مع ممثلي القطاع المصرفي ووسائل الإعلام الفلسطينية، أمس الثلاثاء، تعزيز التعاون المشترك في دعم برامج التوعية المصرفية والمالية، وتطوير الوعي المجتمعي بالقضايا المصرفية والمالية في ظل التحول الرقمي المتسارع للخدمات المالية.

استضاف بنك القدس اللقاء الذي ركز على عدد من الأولويات المشتركة، في مقدمتها نشر الوعي بالخدمات المصرفية الرقمية، وآليات الاستخدام الآمن للتطبيقات والقنوات الإلكترونية، والتوعية بأساليب الاحتيال المالي المستحدثة، بجانب حماية البيانات الشخصية والبطاقات المصرفية وتعزيز الأمن السيبراني لدى مختلف شرائح المجتمع.

ناقش المشاركون آليات إطلاق حملات إعلامية مشتركة على أساس محتوى توعوي موثوق ومبسط، يلبي احتياجات فئات مجتمعية متنوعة، ويسهم في نشر المعلومات المصرفية الصحيحة والحد من مخاطر الخدمات المالية الرقمية.

أكد بشار ياسين، مدير عام جمعية البنوك في فلسطين، أن التعاون مع وسائل الإعلام يعتبر دعامة أساسية لنشر الثقافة المالية والمصرفية، لكونها شريكًا رئيسيًا في إيصال الرسائل التوعوية إلى مختلف الفئات المجتمعية، بما يعزز ثقة الجمهور بالخدمات المصرفية ويشجع الاستخدام الآمن والمسؤول للقنوات الرقمية.

أشار ياسين إلى أن التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وما يصاحبها من تحديات، لا سيما مخاطر الاحتيال الإلكتروني، تستلزم تكثيف الجهود المشتركة بين القطاع المصرفي والمؤسسات الإعلامية والجهات المعنية، بهدف توحيد الرسائل التوعوية ورفع مستوى الوعي بممارسات الاستخدام الآمن للخدمات المالية الرقمية.

أقرّ المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين جمعية البنوك والمؤسسات الإعلامية، وتطوير قنوات التعاون بما يخدم أهداف التوعية المالية والمصرفية، ويدعم جهود تعزيز الشمول المالي من خلال برامج ومبادرات توعوية مشتركة.

انتهى اللقاء بالاتفاق على مواصلة العمل المشترك في المرحلة القادمة بتنفيذ مبادرات وبرامج توعوية تعزز المعرفة المصرفية وتوعي المجتمع بالمخاطر المالية والإلكترونية.