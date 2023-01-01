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أسعار الطاقة في أوروبا

خبر : غاز أوروبا يرتفع 19% في يوليو.. أعلى مستوى منذ عام 2023

الخميس 06 أغسطس 2026 01:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غاز أوروبا يرتفع 19% في يوليو.. أعلى مستوى منذ عام 2023



وكالات /سما/

موسكو/سما- ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 19%، لتحقق أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2023، وسط استمرار أزمة الإمدادات وتصاعد الطلب على توليد الكهرباء.

وبحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" لبيانات البنك الدولي، بلغ سعر الغاز في أوروبا خلال يوليو 18.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (ما يعادل حوالي 28 مترًا مكعبًا)، وهو أعلى سعر منذ يناير 2023 حين وصل إلى 20.18 دولار.

تعكس هذه الزيادة الحادة استمرار الاضطرابات في تدفقات الغاز إلى القارة الأوروبية، خاصة مع استمرار انقطاع الإمدادات الروسية عبر الأراضي الأوكرانية.

على النقيض من ذلك، شهد سوق النفط العالمي انخفاضًا، إذ تراجع متوسط السعر خلال يوليو 2026 بنسبة 4.3% ليصل إلى 79.8 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير من العام الجاري.

انخفضت أسعار خام برنت بنسبة 2.3% إلى 83.4 دولار، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3% إلى 79.4 دولار، مسجلة جميعها أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي.

يعكس هذا التباين الواضح بين مسارات الغاز والنفط اختلاف العوامل المؤثرة على كل منهما. فالغاز الأوروبي يظل تحت ضغط قيود جيوسياسية ونقص في الإمدادات المتاحة، بينما يواجه النفط ضغوطًا من توقعات ضعيفة للطلب العالمي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وتابع النفط مسار الانخفاض، حيث يراقب المستثمرون مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بانتظار لمعرفة تأثيرها على استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

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#الغاز الطبيعي #الطاقة #أوروبا

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