الشيكل يسجل ارتفاعًا حادًا مقابل الدولار واليورو في الربع الثاني

وكالات /سما/

حقق الشيكل ارتفاعًا حادًا خلال الربع الثاني من عام 2026، برغم التقلبات المتنامية في أسواق الصرف الأجنبي. أفاد بنك إسرائيل، اليوم الإثنين الموافق 3 آب/أغسطس 2026، بأن العملة المحلية ارتفعت بنسبة 5.9% مقابل الدولار و6.6% أمام اليورو خلال الفترة نفسها.

جاء هذا الارتفاع في وقت واصل فيه الدولار الأميركي تقدمه أمام غالبية العملات العالمية الرئيسية، حيث ارتفع نحو 2.3% أمام الين الياباني و2% أمام نظيره الكندي. وتراجع الشيكل إلى نسبة 6.1% عند مقارنته بعملات الشركاء التجاريين الرئيسيين وفق مؤشر سعر الصرف الفعلي الاسمي.

توازى ارتفاع قيمة الشيكل مع اشتداد الضغوط على الأسواق، إذ قفز الانحراف المعياري الفعلي لسعره أمام الدولار بمقدار 2.3 نقطة مئوية ليستقر عند 10.7%، بينما ارتفع المؤشر الضمني في خيارات سعر الصرف خارج البورصة بـ 0.2 نقطة مئوية إلى 9.9%.

شهدت الأسواق الناشئة ارتفاعًا في التوقعات بشأن التقلبات إلى نحو 10% في نهاية الربع، فيما انخفضت التوقعات في الأسواق المتقدمة بـ 0.7 نقطة مئوية إلى حوالي 7%.

كشف التقرير عن تحول جوهري في سلوك الفاعلين بأسواق الصرف. بدأ قطاع الأعمال بشراء كميات كبيرة من العملات الأجنبية بقيمة صافية بلغت 12.2 مليار دولار، بعد أن سجل مبيعات صافية بـ 1.8 مليار دولار في الربع السابق.

انقلب موقف غير المقيمين بشكل كامل، حيث تحولوا من مشتريات صافية بـ 6.5 مليارات دولار في الربع الأول إلى مبيعات صافية بـ 6.4 مليارات دولار في الربع الثاني. وزادت المؤسسات الاستثمارية والتأمينية وصناديق التقاعد من مبيعاتها للعملات الأجنبية إلى 13.8 مليار دولار، مقابل 5.3 مليارات في الربع السابق.

ارتفع صافي مبيعات البنوك من العملات الأجنبية إلى 1.2 مليار دولار مقارنة بـ 100 مليون دولار سابقًا، فيما اشترى بنك إسرائيل عملات بقيمة صافية بلغت 1.8 مليار دولار خلال الربع.

تسارع نشاط التداول بشكل ملموس، إذ ارتفع متوسط حجم التعاملات اليومية مع البنوك المحلية بنسبة 8.9% إلى 17.6 مليار دولار. وبلغ إجمالي التداول المسجل نحو 986.7 مليار دولار موزعًا على 61 يوم تداول، مقابل 894.4 مليار دولار في الربع الأول.

استحوذت معاملات المبادلة على الجزء الأكبر من النشاط بـ 692.7 مليار دولار، تلتها التحويلات بـ 257.6 مليار دولار، ثم الخيارات بـ 33.4 مليار دولار، ومبادلة العملات المتقاطعة بـ ثلاثة مليارات دولار.

انخفضت مشاركة غير المقيمين في التداول مع البنوك المحلية بمقدار 4.5 نقاط مئوية لتصل إلى 36.2% في نهاية الربع. وحسب التقارير الشاملة للنشاط الإجمالي، استحوذ غير المقيمين على حوالي 87% من معاملات التحويل، مع هيمنة التداول بين الأطراف الأجنبية وحدها بنسبة 77% من هذه المعاملات.

في معاملات المبادلة والخيارات، بلغت حصة التداول بين الأجانب 54.6%، فيما شكل التداول بينهم وبين السوق المحلية 18.2%، والتعاملات بين البنوك المحلية والمقيمين 27.2%.

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