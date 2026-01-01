سلطة النقد: إسرائيل توافق على تحويل 4.5 مليار شيكل من المصارف الفلسطينية

وكالات /سما/

رام الله/سما- أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، الثلاثاء، موافقة الاحتلال الإسرائيلي على تبكير تنفيذ عملية تحويل 4.5 مليار شيكل من الفائض المتراكم لدى المصارف الفلسطينية، على أن تبدأ العملية بشكل فوري اعتبارًا من ذات اليوم.

جاءت الموافقة بعد تدخلات واتصالات مكثفة قادتها القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها نائب رئيس دولة فلسطين، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بحسب قول المحافظ.

وأوضح شنار أن القرار يقضي بتحويل الشيكل فورًا إلى البنك المركزي الإسرائيلي، ليشكل خطوة مهمة في معالجة أزمة فائض النقد التي تؤثر على القطاع المصرفي الفلسطيني. وأضاف أن التحويل سيعزز مستويات السيولة لدى المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية ويقوي حساباتها لديها البنوك الإسرائيلية.

وأكد المحافظ أن هذا التطور سيخفف الضغوط الناجمة عن تراكم الشيكل الزائد، بما ينعكس إيجابًا على قدرة المصارف على تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة للمواطنين والقطاع الخاص، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين.

وأشار شنار إلى أن سلطة النقد باشرت فور صدور الموافقة بتنفيذ الإجراءات الفنية واللوجستية الضرورية بالتنسيق مع المصارف والجهات المعنية، لضمان الاستفادة الفورية من القرار.

غير أن المحافظ شدد على أن هذا الإجراء، رغم أهميته، يمثل حلًا عاجلًا للوضع الراهن، مؤكدًا الحاجة الملحة إلى إيجاد آلية مستدامة طويلة الأمد تقلل الاعتماد على الشيكل في المعاملات اليومية. وأضاف أن تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية التي توفرها سلطة النقد والمصارف الفلسطينية خطوة ضرورية في هذا الاتجاه.