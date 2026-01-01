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خبر : برشلونة يتنافس مع 4 أندية إسبانية على ضم أوناحي

الخميس 06 أغسطس 2026 01:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يتنافس مع 4 أندية إسبانية على ضم أوناحي



وكالات /سما/

يسعى خمسة أندية إسبانية لضم لاعب الوسط المغربي الدولي عز الدين أوناحي، في ظل ارتفاع قيمته السوقية إثر أدائه المتألق في كأس العالم 2026 وموسمه الناجح مع فريق جيرونا قبل هبوط الفريق للدرجة الثانية.

يتصدر برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين، قائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع أوناحي، خاصة بعد إصابة الهولندي فرينكي دي يونغ التي ستبعده عن الملاعب ثلاثة إلى أربعة أشهر. يعتبر أوناحي من الخيارات المطروحة أمام الإدارة الكتالونية لسد هذه الفجوة، لكن إتمام الصفقة قد يواجه صعوبات مالية.

ريال بيتيس الأندلسي يحضّر عرضًا جادًا للحصول على خدمات أوناحي، حيث ترى الإدارة فيه الخيار الأمثل لتعزيز الثلث الهجومي للفريق وربط الهجمات بقرب منطقة جزاء الخصم. كما يعتبر ديبورتيفو لاكورونيا متنافسًا ثالثًا في السباق، رغم أن أولويات الفريق تركز على التعاقد مع قلب دفاع بعد حل مشكلة الظهير الأيسر.

أبدى كل من سيلتا فيغو وأياكس أمستردام الهولندي اهتمامًا باللاعب في الأسابيع الأولى من سوق الانتقالات، لكن ارتفاع قيمة أوناحي السوقية بشكل كبير بعد مونديال قطر 2026، خاصة عقب تتويج المغرب بدور الثمانية، أرقد أي تطور في مفاوضات أياكس مع النجم المغربي.

تقدّر قيمة أوناحي السوقية الحالية بنحو 25 مليون يورو، وهو ما يجعل التعاقد معه خيارًا مكلفًا للأندية المهتمة به، غير أن تعدد مهاراته في الوسط الملعبي وخبرته الأسبانية تبرران الاهتمام الكبير به.

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#كرة القدم #الدوري الإسباني #الانتقالات

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