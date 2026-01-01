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خبر : إبسويتش يضم لاعب الوسط البرتغالي فلورنتينو لويس من بيرنلي

الخميس 06 أغسطس 2026 01:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إبسويتش يضم لاعب الوسط البرتغالي فلورنتينو لويس من بيرنلي



وكالات /سما/

أعلن نادي إبسويتش تاون، الفريق المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الثلاثاء، ضمه لاعب الوسط البرتغالي فلورنتينو لويس القادم من صفوف بيرنلي برابطة عقد خماسية.

لم يصرّح الناديان بقيمة الانتقال رسميًا، غير أن وسائل إعلام بريطانية نقلت أن الصفقة كلفت إبسويتش حوالي 16 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 21.4 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى استحقاقات إضافية متعلقة بمستويات الأداء.

انضم فلورنتينو البالغ من العمر 26 عامًا إلى بيرنلي في الموسم السابق بصفة معار من نادي بنفيكا البرتغالي، لكن تحول التعاقد إلى شراء دائم بناءً على بند التزامي في العقد الأصلي عند انتهاء الموسم.

خلال فترته مع بيرنلي، لعب فلورنتينو 33 مباراة بقميص الفريق، وسبق له خوض فترات إعارة مع نادي موناكو الفرنسي ونادي خيتافي الإسباني.

وأعرب فلورنتينو عن سعادته بالانضمام إلى إبسويتش، قائلًا: «يشعرني هذا بسرور عظيم أن أصبح جزءًا من هذا النادي. كانت الخطط طويلة الأجل للمؤسسة أحد العوامل الحاسمة في اختياري للانضمام إلى هنا».

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