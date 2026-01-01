النصر يختتم إعداده ببرتغال بخسارة أمام ألميريا ورونالدو يتابع من الجمهور

وكالات /سما/

لشبونة/سما- اختتم فريق النصر السعودي برنامجه التحضيري في العاصمة البرتغالية لشبونة بمباراة ودية انتهت بخسارة أمام نادي ألميريا الإسباني بنتيجة (0-2) مساء الثلاثاء، في آخر مواجهات المعسكر قبل بدء الموسم الجديد.

أدار المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو اللقاء بتشكيلة استهدفت منح أكبر عدد من اللاعبين فرصة اختبار جاهزيتهم البدنية والتكتيكية، خاصة الوافدين الجدد الذين ظهروا في الشوط الثاني مثل جواو فيليكس وساديو ماني إلى جانب عناصر محلية منها علي الحسن وعواد أمان.

اقتصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، على مشاهدة المباراة من المدرجات وسط استقبال جماهيري حافل. ويخضع رونالدو (41 عاماً) حالياً لبرنامج تأهيل بدني مخصص من الجهاز الفني تمهيداً لانضمامه التدريجي للتدريبات الجماعية.

حصل رونالدو على إجازة إضافية في أعقاب إقصاء منتخب البرتغال من كأس العالم 2026 على يد إسبانيا في دور الستة عشر في 6 يوليو، ما أبقاه بعيداً عن المعسكر منذ انطلاقه في 19 يوليو.

ستغادر بعثة النصر لشبونة صباح اليوم التالي للعودة إلى الرياض استعداداً لانطلاق الاستحقاقات الرسمية للموسم.

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