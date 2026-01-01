فينيسيوس يستقبل مورينيو بإيجابية رغم غموض مستقبله في برنابيو

وكالات /سما/

مدريد/سما- يتأقلم المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع الفريق الإسباني ريال مدريد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الجديد، حيث بدأ الاستعدادات لموسم جديد في أجواء يسودها الإيجابية على السطح رغم التوترات خلف الكواليس.

قال فينيسيوس (26 عاماً) لقناة ريال مدريد التلفزيونية عقب جلسة التدريبات الثانية: "الأمور تسير بشكل جيد، تعرفت على المدرب والزملاء الجدد وتدربت بجدية عالية. يطلب مني مورينيو أن أكون كما اعتدت: سعيداً ومبتهجاً ومارساً لكرة القدم بأسلوبي".

لكن الواقع خلف الأضواء أقل تفاؤلاً. المهاجم يدخل السنة الأخيرة من عقده مع النادي الملكي، وتجري بينهما مفاوضات معقدة بشأن تجديد التعاقد، بينما تستكشف نادي آرسنال الإنجليزي إمكانية ضمه للفريق.

وسجل فينيسيوس 128 هدفاً وصنع 100 تمريرة حاسمة منذ التحاقه بريال مدريد، ما يجعله أحد أعمدة الفريق الهجومية. لن يسمح النادي برحيله بدون مقابل مادي في صيف العام المقبل.

شارك البرازيلي قبل أسابيع في بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده، حيث أحرز أربعة أهداف وكان هدافاً للفريق، لكنه غادر البطولة مبكراً بعد خروج البرازيل من دور الـ16.

وأضاف: "يجب أن نستعد بدنياً جيداً لتقليل الإصابات والاعتماد على كل اللاعبين خلال الموسم. كانت الحصة تدريبية مرهقة، لكننا بحاجة الآن للراحة تحضيراً لليوم التالي. هذه طبيعة فترة الإعداد، وعلينا أن نكون جاهزين".

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