روما على أعتاب التعاقد مع المدافع الأرجنتيني مولينا

وكالات /سما/

اقتربت مباحثات فريق روما الإيطالي من نهايتها السعيدة بشأن التعاقد مع ناهويل مولينا، المدافع الأرجنتيني الدولي، بعدما تمكّن من التوصل لاتفاق مع نادي أتلتيكو مدريد بخصوص نقل اللاعب.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام متخصصة بنقل الأنباء الرياضية، بينها شبكة «سبورت ميدياست»، فإن قيمة الصفقة تبلغ 18 مليون يورو، مع راتب سنوي يصل إلى 2.7 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 26 سنة.

وذكرت المصادر ذاتها أن روما ستتحمل مبلغ 13 مليون يورو بشكل مباشر، مع إضافات إجمالية قدرها 4 ملايين يورو قد تندرج ضمن شروط العقد.

يتوقع أن يصل مولينا إلى العاصمة الإيطالية خلال الـ24 ساعة القادمة ليخضع للفحوصات الطبية الروتينية قبل الانضمام الرسمي للفريق في معسكره التدريبي بويلز للموسم الجديد.

وتعتبر التكلفة المالية أقل مما كان متوقعاً في الأسواق، خاصة أن مدافع أتلتيكو مدريد أدى دوراً مميزاً في نهائي كأس العالم الأخير مع المنتخب الأرجنتيني. وينتهي عقد مولينا مع الفريق الإسباني في حزيران/يونيو 2027.

وتمثل هذه الخطوة عودة للاعب إلى الدوري الإيطالي، حيث مثّل سابقاً فريق أودينيزي بين عامي 2020 و2022، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد مقابل 20 مليون يورو.

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