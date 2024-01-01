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كرة قدم - إنجلترا

خبر : ألونسو يشيد بعودة مودريك بعد غياب دام أكثر من سبعة أشهر

الخميس 06 أغسطس 2026 01:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألونسو يشيد بعودة مودريك بعد غياب دام أكثر من سبعة أشهر



وكالات /سما/

لندن/سما- وصف مدرب تشيلسي الإسباني تشابي ألونسو عودة الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك إلى صفوف الفريق بأنها كانت لحظة مؤثرة لكل أفراد النادي، وذلك بعد مشاركة اللاعب في المباراة الودية التي خاضها الفريق ضد يوفنتوس قبل بدء الموسم الجديد.

انضم مودريك إلى تشيلسي يوم الإثنين في هونغ كونغ، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات التأديبية التي أبعدته عن الملاعب منذ ديسمبر 2024.

أتاح ألونسو للاعب الدولي فرصة اللعب بعد حصتي تدريب فقط مع الفريق الجديد، حيث شعر أنه جاهز للعودة للمشاركة في المباريات، فأخبره بقراره قبل انطلاق المباراة، على أن يشارك لفترة قصيرة قبل أن يحل محله نيكولاس جاكسون في الشوط الثاني.

قال ألونسو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، التي خسرها تشيلسي بنتيجة صفر-1: «أنا سعيد للغاية من أجله، كانت عودة مؤثرة للجميع في النادي».

وأضاف: «عندما أخبرته قبل المباراة أنه سيلعب 10 أو 15 دقيقة، كان سعيداً جداً، فقد مضت فترة طويلة من الغياب عن الفريق، لذا كان شعوراً رائعاً له ولجميع اللاعبين».

وأوضح ألونسو أن قرار إدراج مودريك في المباراة لم يكن بدافع رياضي بحت: «لم يكن الأمر قراراً رياضياً فقط، بل كان قراراً إنسانياً وعاطفياً لمنحه هذه الدفعة المعنوية، وليشعر بالدعم الكبير الذي حظي به والاستقبال الحافل الذي تلقاه عند دخوله أرض الملعب».

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#تشيلسي #ميخايلو مودريك #الدوري الإنجليزي

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