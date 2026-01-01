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كرة القدم الإيطالية

خبر : كييفو يؤكد استمرار التحسن.. إنتر وميلان يتعادلان وديًا

الخميس 06 أغسطس 2026 01:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كييفو يؤكد استمرار التحسن.. إنتر وميلان يتعادلان وديًا



وكالات /سما/

بيرث/سما- التقى فريقا إنتر ميلان وميلان الإيطاليان في مباراة ودية بمدينة بيرث الأسترالية الأربعاء، انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، ضمن استعدادات الفريقين لبدء الموسم الجديد من الدوري الإيطالي.

افتتح فيديريكو ديماركو التسجيل لإنتر في الدقيقة 52، لكن ميلان عادل الأحوال عبر كريستوفر نكونكو في الدقيقة 84، ليختم الديربي بالتعادل.

عقب المباراة، اعتبر المدير الفني كريستيان كييفو أن فريقه يسير نحو التحسن المستمر. وقال: «أرى الفريق يتحسن. اللاعبون يبذلون جهداً كبيراً، وقد تدربنا بكثافة خلال الأيام القليلة الماضية». وأضاف أن التركيز الحالي ليس على نتائج هذه المباريات الودية، بل على العمل الجاد لتحسين الجاهزية البدنية.

أقرّ كييفو بأن فريقه واجه بعض الصعوبات في الشوط الأول، مشيداً في الوقت ذاته بمستوى ميلان. وأوضح: «واجهنا بعض الصعوبة في البداية في شغل المساحات بالشكل الأمثل، لكن مع مرور الوقت تحسن أداؤنا ووجدنا طرقاً جديدة لاختراق دفاعهم». وتابع: «لا بد من الإشادة بمستوى ميلان الذي جعل الأمور أصعب علينا بضغطه العالي، وبشكل عام أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد».

أكد كييفو أن الأولوية الحالية هي سلامة اللاعبين والحفاظ على صحتهم، مع مواصلة تحسين اللياقة البدنية. وقال: «في الوقت نفسه، نعمل على ترسيخ المبادئ التي نحاول غرسها، مع إضافة عناصر جديدة إلى ما أظهره هذا الفريق خلال السنوات القليلة الماضية».

ينتظر إنتر، حامل لقب الدوري الإيطالي، مباراة ودية أخرى أمام يوفنتوس يوم السبت المقبل قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث سيبدأ دفاعه عن اللقب بمواجهة مونزا في الجولة الأولى يوم 22 أغسطس. بينما سيخوض ميلان مباراتين أمام تشيلسي وديًا يوم السبت المقبل، ثم مانشستر يونايتد يوم 15 أغسطس.

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#إنتر ميلان #ميلان #الدوري الإيطالي

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