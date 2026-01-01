دراسات تكشف: أحلام ورؤى تملأ الأيام الأخيرة من حياة الإنسان

وكالات /سما/

تشهد الساعات والأيام الأخيرة من حياة الإنسان ظاهرة طبية غامضة ظلت الأوساط الطبية تتجاهلها لعقود: أحلام ورؤى حية تجمع المحتضر بأحبائه المتوفين، وتحمل معان عميقة لا تنسجم مع الفهم التقليدي للهذيان. ولا نتحدث هنا عن تخيلات عابرة، بل عن تجارب منسقة يعيشها المريض برصانة عقل تامة ووضوح بيولوجي فعلي.

الباحث والطبيب الأمريكي كريستوفر كير، المتخصص في الرعاية التلطيفية وعلم الأعصاب، بدأ منذ أواخر التسعينيات دراسة منهجية لهذه الظاهرة التي أطلق عليها الباحثون اسم "أحلام ورؤى نهاية الحياة". وعلى مدى حوالي عشر سنوات، أجرى كير وفريقه مقابلات معمقة مع أكثر من 1400 مريض ومريضة في دور الرعاية التلطيفية، لا سيما في اللحظات التي تتمتع فيها أذهانهم بكامل الوضوح والحضور، بعيدًا عن أي أعراض التباس عقلي.

النتائج التي توصل إليها كانت مذهلة: أبلغ حوالي 90 في المائة من هؤلاء المرضى عن تجربة واحدة على الأقل من هذه الأحلام أو الرؤى، بصرف النظر عن أعمارهم أو خلفياتهم الاجتماعية أو الثقافية. الأهم أن كير يؤكد أن هؤلاء الأشخاص لا يعانون من أي التباس عقلي، بل على العكس تماما: يتمتعون بـ"وضوح وتركيز غير عاديين" حسب وصفه. كانوا يبدون منتبهين، يقظين، ولديهم نظرة داخلية عميقة على واقعهم.

تؤيد هذا الاستنتاج إليسا رابيتي، عالمة النفس الإيطالية والمؤلفة الرئيسية لدراسة حديثة عن الظاهرة نفسها. تؤكد رابيتي أن "أحلام نهاية الحياة تظهر لدى الأشخاص الذين يستطيعون وصف تجاربهم بشكل مترابط مع انتباه وتوجه كاملين"، ما يفند نهائيًا الفرضية التقليدية التي ترجعها الطب التقليدي إلى الهذيان أو آثار الأدوية.

أما محتوى هذه الأحلام فيتسم بحيوية غير عادية وبمعان عميقة. وكلما اقترب الموت، زاد تكرار هذه التجارب وشدتها. تتضمن معظم هذه الأحلام لقاءات مع أقارب متوفين أو حيوانات أليفة كانت عزيزة على المريض، يعودون لتقديم العزاء والدعم. يقول كير إن "كلما اقترب الناس من الموت، زاد تكرار ظهور المتوفين في هذه الأحلام"، وتفقد مقاييس الزمان والمكان معناها وأهميتها في سياق هذه التجارب.

تدور عدة من هذه الأحلام حول موضوعات السفر والاستعداد، والحركة في طريق ما. يجد المحتضرون في هذه الرؤى فرصة لإحياء العلاقات من جديد، وحل النزاعات العالقة، والتعامل مع الشعور بالذنب والندم. تبدو هذه التجارب للغاية مريحة وطمأنينة، وقد وُصفت في دراسات كير في الغالب بأنها "مهدئة وذات معنى"، رغم أن بعضها قد يكون مزعجًا أو مرهقًا في الحالات النادرة.

وهنا يظهر البعد العلاجي الحقيقي لهذه التجارب. يرى كير أن الأحلام التي تبرز قضايا لم تُحل بعد، مثل الشعور بالذنب أو الندم، تكون "تحويلية بشكل خاص". يضرب مثالًا امرأة تُدعى سيرا في العشرينيات من عمرها، مصابة بمرض عضال وأم لطفل صغير. ظلت سيرا لفترة طويلة عاجزة عن قبول تشخيصها، وكانت المحادثات الطبية المباشرة حول موتها القريب تزيد من رهقها. لكن في إحدى الرؤى ظهر جدها المتوفى، أخبرها أنه فخور بها جدًا وأن كل شيء على ما يرام. "بعد ذلك تغير شيء ما" حسب تقرير الحالة، وجدت سيرا سلامها الداخلي. توفيت بعد أسبوع واحد.

يشدد كير على أن هذه الأحلام ليست مجرد نتاج عشوائي من تفاعلات الدماغ. يقول: "توفر هذه التجارب وسيلة علاجية طبيعية"، فهي تصل إلى الإنسان في الأماكن التي تصل فيها اللغة الطبية التقليدية إلى حدودها القصوى. كما تفتح هذه الأحلام "بابًا أقل تهديدًا" للتعامل مع الموت، كما توضح رابيتي، خاصة عندما تكون المحادثات المباشرة حول موضوع الموت قد تكون مرهقة جسديًا ونفسيًا للمحتضر.

من المثير للاهتمام أن الخلفية الدينية للمريض لا تلعب دورًا ذا بال في تشكيل محتوى هذه التجارب. يروي كل من المتدينين وغير المتدينين تجارب متشابهة بشكل ملفت، ما يشير إلى أن العامل الحاسم ليس المعتقد الديني بحد ذاته، بل الموضوعات الإنسانية الكبرى مثل الحب والترابط والمغفرة. وهذا يعمق المعنى الإنساني للظاهرة بدل الاختزال في إطار ديني معين.

لا يجب الخلط بين هذه الأحلام وتجارب الاقتراب من الموت المفاجئ. الأخيرة تحدث بشكل طارئ وحاد في مواقف حرجة حادة، وغالبًا ما تتضمن موضوعات النفق والضوء. أما أحلام نهاية الحياة فتتطور ببطء على مدى أيام أو أسابيع، وهي أقل إثارة وأكثر ارتباطًا بالعلاقات الإنسانية والترابطات الشخصية. لذلك لا يصفها كير بأنها "إيحاءات"، بل بأنها "لحظات من النظام الداخلي"، أي الشعور بأن المرء قد أصبح "منظمًا" أو "متماسكًا" مرة أخرى في أيامه الأخيرة.

يحاول كير تفسير الآليات البيولوجية وراء هذه الظاهرة. يصف عملية الموت بأنها "مرحلة من النوم المتزايد"، لاحظًا أن "لا أحد يموت وهو مستيقظ". مع تغير إيقاعات النوم واليقظة، يتحول التركيز بشكل أقوى نحو الداخل، وتتراجع المتطلبات الخارجية من الحياة. يقول: "يميل المرء إلى التفكير في الأمور الأكثر أهمية، وهي في الغالب علاقاتنا". لكن بينما قد يكون هناك أساس بيولوجي لظهور هذه الأحلام، فإن لماذا تكون مريحة وكاشفة ومساعدة في ترتيب الحياة الشخصية لا يمكن استنتاجه من العمليات الدماغية وحدها.

تحذر رابيتي من تفسير مختصر يعتبر هذه الأحلام "نذيرًا موثوقًا للموت". قد تكون الأحلام الحية تعبيرًا طبيعيًا عن استعراض الحياة دون أي صلة مباشرة بعملية الموت ذاتها. تقول: "الأحلام لا تنبئ بالموت، بل إن الموت الوشيك قد يكون مرتبطًا بأحلام معينة... الارتباط لا يعني بالضرورة وجود علاقة سببية". هذا التمييز الدقيق مهم لتجنب الاستنتاجات المتسرعة.

لا ينتهي تأثير هذه الأحلام مع وفاة المريض. تشير الدراسات إلى أن الأقارب الذين يسمعون عن مثل هذه التجارب أو يشهدونها مباشرة يتعاملون مع الخسارة بسهولة أكبر ويستطيعون تجاوز الوداع بشكل أفضل نفسيًا. خذ حالة جينيفر على سبيل المثال، التي رأت شريكها باتريك، المصاب بمرض خطير، يحلم بجدته المتوفاة. في الحلم، تخبره الجدة بالمكون المفقود في وصفة صلصة لم يتمكن من طهيها: ملعقة صغيرة من السكر. رغم ضعفه البالغ، أعاد باتريك طهي الوصفة مع جينيفر. توفي بعد وقت قصير. لكن هذا الحلم والتفاعل معه غيّر فهم جينيفر للموت: "وجد باتريك سلامه"، كما تقول. "وبصراحة: إذا كان آخر حلم لك في الحياة يتعلق بصلصة السباغيتي، فليس هناك ما يبعث على الطمأنينة أكثر من ذلك". ساعدها هذا الحلم على إدراك أن باتريك كان مستعدًا للرحيل.

يرى كير أن هذه التجارب تمثل بعدًا من أبعاد الموت أهمله الطب الحديث لفترة طويلة. يقول: "الموت لا يتعلق بفشل أعضاء معينة، بل بانتهاء حياة". في الأجيال الماضية، تم بشكل متزايد إبعاد الموت عن الحياة اليومية، من المنازل والعائلات والمجتمعات. "لقد قمنا بتعقيم الموت"، كما يضيف كير. والنتيجة هي فجوة عميقة بين ما يرغب فيه الناس لنهاية حياتهم—القرب والحميمية والمعنى—وما يواجهونه غالبًا: طب يعامل الموت في المقام الأول كعملية تقنية وتنظيمية بحتة.

يعتقد كير أن الاهتمام المتزايد الذي تحظى به أحلام ورؤى نهاية الحياة اليوم هو رد فعل مجتمعي على هذه الفجوة العميقة. ربما لا تروي هذه الأحلام كيف نموت قدر ما تروي ما يدعمنا حتى النهاية: العلاقات الإنسانية، والقرب العاطفي، والحاجة الأساسية إلى وجود شخص ما بجانبنا. وفي هذا المعنى، تعيد هذه الأحلام تصوير الموت لا كفشل طبي بل كمرحلة من مراحل الحياة الإنسانية الطبيعية، قد تكون مليئة بالمعنى والحب والسلام.