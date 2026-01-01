كيف تحصل على إجابات أفضل من برامج الذكاء الاصطناعي؟

وكالات /سما/

يعتمد أكثر من مليار إنسان على برامج الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي وكلود وجيميناي للبحث عن إجابات لأسئلة متنوعة تغطي الصحة والعمل والعلاقات والدراسة والعلوم. غير أن الحصول على إجابات ذات جودة عالية من هذه البرامج يتطلب مهارة خاصة في طرح الأسئلة وتوجيهها بطريقة صحيحة.

قدم الصحفي البريطاني المتخصص في الذكاء الاصطناعي جيمي بارتليت مجموعة من النصائح، نقلتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية، حول كيفية الاستفادة الأمثل من هذه التطبيقات. يستخدم بارتليت بنفسه برامج الذكاء الاصطناعي في البحث وجمع المعلومات وتحرير مقالاته الصحفية، غير أنه يؤكد ضرورة عدم الاعتماد الكامل على إجاباتها، بل يفضل الاستفادة من الأخطاء التي ترتكبها لتطوير نتائج أفضل. يشدد بارتليت على أهمية الحفاظ على التفكير الناقد حتى عند الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

من أبرز الأخطاء الشائعة، برأي بارتليت، أن يطلب المستخدم من البرنامج: "أعطِ إجابات صحيحة فقط". بدلاً من ذلك، يفضل طلب من الروبوت أن يفكر بصوت عالٍ ومتابعة خطوات تفكيره خطوة بخطوة. من الفعال أيضاً مطالبة البرنامج بتقييم نفسه عبر أسئلة محددة مثل: "ما هي نقاط الضعف الثلاث في إجابتك؟" أو "ما هي أقوى حجة مضادة لهذا الرأي؟" أو "أي من الافتراضات التي استخدمتها قد يكون غير صحيح؟".

ينصح الخبير أيضاً بإسناد دور محدد للبرنامج قبل طرح السؤال. على سبيل المثال: "تخيل أنك طبيب متخصص في السكري: ما هي أفضل الفواكه لمرضى السكري وما الوقت الأنسب لتناولها؟". هذا الأسلوب يعزز دقة الإجابات ويوجه البرنامج نحو السياق المطلوب.

من أقوى مميزات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لبارتليت، قدرته على تبسيط الوثائق التقنية المعقدة وتحويل المصطلحات الصعبة إلى لغة بسيطة مفهومة. يمكن طلب ذلك بوضوح: "لا تستخدم أي مصطلحات تقنية متخصصة في ردك". كما يبرع البرنامج في إعادة صياغة النصوص بأسلوب مختلف أو بلغات أخرى، وهو ما يساعد على تجسير "فجوة البلاغة" بين المتحدثين الأصليين للغة والمستخدمين الآخرين.

يشجع بارتليت المبتدئين على عدم الخوف من التجربة والاستكشاف. تقنية فعالة هي طرح السؤال ذاته خمس مرات في خمس محادثات منفصلة مع البرنامج. وبما أن كل إجابة تُولّد من جديد، فستحصل عادة على خمس ردود مختلفة أو على الأقل بصياغات متباينة. هذه التجربة وحدها كفيلة بإظهار قدرات البرنامج وحدوده. يوصي أيضاً بخوض محادثة مستفيضة مع البرنامج لمدة ساعتين حول موضوع تتقنه جيداً، وهو ما سيكشف عن مستوى جودة البرنامج وإمكانياته الحقيقية.

على الجانب الآخر، يحذر بارتليت من الإفراط في استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في الأسئلة البسيطة جداً، مثل البحث عن عملة بلد أو عاصمة دولة. من الأفضل توجيه مثل هذه الاستفسارات إلى محركات البحث التقليدية لأسباب بيئية واقتصادية. برامج الذكاء الاصطناعي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة والمياه مقارنة بمحركات البحث التقليدية.

يشير بارتليت إلى أهمية الانتباه للأسلوب الذي تُصاغ به الأسئلة. عندما يطرح المستخدم سؤاله بهدوء وعقلانية وحكمة، تميل برامج الدردشة الآلية إلى الرد بنفس الأسلوب. أما الأسئلة العاطفية أو الغامضة أو المتشعبة فتؤدي إلى إجابات مماثلة. لذلك، في المواضيع المهمة التي تحتاج نقاشاً مفصلاً، من الأفضل الكتابة بدلاً من التحدث.

يحذر الخبير من ما يصفه بـ "أخطر سؤال في العالم"، وهو: "أريد منك بعض النصائح حول حياتي الشخصية". هذا السؤال العام قد يفضي بسهولة إلى نقاشات عميقة وعاطفية تقود المستخدم إلى التعلق العاطفي ببرنامج الدردشة. يجب تذكر أن معظم هذه البرامج مصممة لإبقاء المستخدم على المنصة وتعزيز آراؤه بدلاً من تحديها. برامج الدردشة قد تقدم نصائح مفيدة أحياناً، لكنها ليست صديقاً حقيقياً.