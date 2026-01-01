إعادة تشغيل الهاتف: هل تحسّن الأداء فعلًا أم مجرد خرافة تقنية؟

وكالات /سما/

ينتشر الكثير من النصائح حول الحفاظ على أداء الهواتف الذكية، غير أن جزءًا كبيرًا منها يستند إلى معلومات عفا عليها الزمن أو اعتقادات تفتقر إلى أساس تقني حقيقي. لكن إعادة تشغيل الهاتف تبقى من الإجراءات ذات الفائدة الفعلية، سواء لتحسين الأداء أو معالجة المشكلات المؤقتة، وحتى من منظور أمني محدود.

لا يتطلب الأمر من مستخدمي أندرويد أو آيفون إعادة تشغيل منتظمة وفق جدول زمني صارم، فقد صُممت أنظمة التشغيل الحديثة للعمل المستمر لأسابيع متتالية دون تعطل. غير أن إعادة التشغيل تصبح مفيدة عند ملاحظة تباطؤ في الأداء أو توقف التطبيقات أو مشكلات في الاتصال.

تعتمد الهواتف المعاصرة على معالجات بمعمارية ARM وأنظمة تشغيل مصممة للعمل المستمر، وتستخدم الذاكرة المؤقتة (Cache) للاحتفاظ بالبيانات التي يحتاج إليها المستخدم بكثرة. قد يبدو امتلاء ذاكرة الوصول العشوائية (RAM) مؤشرًا سلبيًا ظاهريًا، لكنه لا يعكس بالضرورة وجود خلل فعلي، خاصة في أندرويد الذي يستفيد من الذاكرة المتاحة للاحتفاظ بالتطبيقات والبيانات المستخدمة مؤخرًا، مما يسرع فتحها وتشغيلها.

يتبع نظام iOS (آيفون) منهجًا أصرم في إدارة الذاكرة المؤقتة، حيث يعتمد على تقنيات لضغط البيانات وحذف التطبيقات من الذاكرة عند الحاجة. تستفيد آبل من سيطرتها على الأجهزة ونظام التشغيل معًا، بينما يعمل أندرويد على نطاق واسع من أجهزة متنوعة المواصفات والتعديلات بين الشركات المصنعة.

مع استمرار تشغيل الجهاز واستخدام التطبيقات، قد تنشأ مشكلات أحيانًا في إدارة الذاكرة أو أداء التطبيقات، مما يؤدي إلى تعطلها أو تراجع الأداء العام أو استهلاك بطارية أكبر من المعتاد. هنا تساعد إعادة التشغيل على إنهاء العمليات الجارية وتفريغ جزء من البيانات المؤقتة، مما يمنح النظام بداية نظيفة قد تعالج هذه الاختلالات.

لا تقتصر فوائد إعادة التشغيل على تحسين الأداء فقط؛ فهي قد توفر أيضًا حماية أمنية محدودة. توصي وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) بإعادة تشغيل الهاتف مرة أسبوعيًا ضمن مجموعة ممارسات الحماية، إذ يمكن لذلك أن يعطّل بعض أنواع البرمجيات الخبيثة التي تعتمد على الذاكرة المؤقتة، بالإضافة إلى الحد من تأثير هجمات متقدمة معينة.

تشمل هذه التهديدات هجمات التصيد الموجه (Spear Phishing) التي تستهدف أفرادًا محددين بدل نشر رسائل احتيالية على نطاق عام، وهجمات "Zero-Click" التي قد تستغل ثغرات أمنية دون حاجة المستخدم للضغط على روابط أو تنزيل ملفات ضارة. غير أن هذه الهجمات تبقى نسبيًا نادرة وغالبًا ما تستهدف شخصيات بارزة مثل الصحفيين الاستقصائيين والمعارضين السياسيين والأثرياء، أو جهات ذات حساسية عالية أو تتعلق بعمليات تجسس متقدمة.

قد تعمل بعض البرمجيات المستخدمة في هذه الهجمات داخل الذاكرة العشوائية المتطايرة (Volatile RAM)، وبالتالي فإن إعادة تشغيل الجهاز قد تؤدي إلى حذفها مؤقتًا. لكن هذا لا يجعل إعادة التشغيل وسيلة حماية كاملة، خاصة أمام هجوم متطور يمتلك الموارد والقدرات لاستهداف الجهاز من جديد.

تحتل تحديثات النظام والتطبيقات، والتحقق من مصادر البرامج قبل تثبيتها، وتجنب الروابط والملفات المشبوهة، أهمية أكبر بكثير في الحفاظ على أمان الهاتف.

لإعادة التشغيل فائدة أمنية أخرى متعلقة بحالة الجهاز في لحظة بدء التشغيل وقبل إدخال رمز المرور للمرة الأولى، وهي حالة معروفة باسم "Before First Unlock" (BFU). تكون البيانات في هواتف آيفون وأندرويس الحديثة محمية بدرجة أعلى في هذه الحالة، لأن مفاتيح التشفير اللازمة للوصول إلى بعض البيانات لم تُحمّل بعد في الذاكرة.

حين يفتح المستخدم الهاتف للمرة الأولى برمز PIN أو كلمة مرور، تنتقل مفاتيح تشفير معينة إلى الذاكرة لتسهيل الوصول إلى البيانات أثناء الاستخدام. لذلك، فإن إعادة تشغيل الهاتف وتركه مغلقًا قد يجعل من الأصعب على أدوات التحليل الجنائي الرقمي المتقدمة استخراج البيانات من الجهاز، وقد تكون هذه الخطوة مفيدة خاصة عند توقع مصادرة الهاتف أو محاولة جهات متخصصة الوصول إلى محتوياته.

لا توجد حاجة تقنية فعلية لإعادة تشغيل الهاتف يوميًا أو الالتزام بجدول صارم. معظم الهواتف الحديثة قادرة على العمل المستمر لأسابيع، وتصبح إعادة التشغيل أكثر نفعًا عند ظهور بطء مفاجئ أو تعطل التطبيقات أو مشكلات بالشبكة والاتصال.

إن أراد المستخدم اتباع جدول دوري، فإن إعادة التشغيل مرة أسبوعيًا تكفي في معظم الحالات، دون الحاجة إلى تكرار العملية بوتيرة أعلى. توفر بعض هواتف سامسونج خيارات لإعادة التشغيل التلقائي في الأوقات المناسبة للمستخدم، وتتضمن بعض الأجهزة آليات أمنية تعيد تشغيل الهاتف تلقائيًا بعد مدة طويلة من عدم الاستخدام، بهدف إعادة الجهاز إلى حالة أكثر حماية.

في النهاية، إعادة تشغيل الهاتف ليست إجراءً ضروريًا للحفاظ على سلامته أو تحسين أدائه بشكل دائم، لكنها تبقى وسيلة بسيطة وفعالة لمعالجة المشكلات المؤقتة، وقد تضيف فائدة أمنية محدودة وحقيقية في سياقات محددة.