سبع ألعاب فيديو تألقت في النصف الأول من 2026

وكالات /سما/

حققت سبع ألعاب فيديو تألقًا ملموسًا خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت تتجهز صناعة الألعاب لاستقبال إطلاق لعبة «غراند ثفت أوتو 6» المنتظرة في التاسع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني. وفسح هذا الإطلاق القادم المجال أمام تنويعة من الألعاب المتميزة لتتصدر النقاشات والقوائم في الأشهر الأولى.

أثرت اللعبة المنتظرة بقوة على تقويم الإصدارات الأخرى، فاضطرت شركة مايكروسوفت إلى تأجيل موعد إطلاق لعبة «كول أوف ديوتي» الشهيرة عن موعدها المعتاد في نوفمبر، تجنبًا للتنافس المباشر مع غراند ثفت أوتو 6 التي تحظى بضجة إعلامية هائلة بعد غياب دام ثلاثة عشر عامًا عن الساحة.

رعب متجدد قدمته لعبة «ريزيدنت إيفل ريكويم»، التي احتفلت بالذكرى الثلاثين لإطلاق السلسلة الأصلية. جمعت اللعبة بين عناصر من أجزاء سابقة متعددة، ودمجت منظوري الشخص الأول والثالث في تجربة واحدة متماسكة. تضمنت اللعبة عودة الشخصية المفضلة ليون كينيدي، وتقديم بطلة جديدة تُدعى غريس أشكروفت. يمتزج المحتوى بين عناصر الرعب والبقاء والحركة السريعة، مع آليات تصنيع متقدمة ووحوش ذكية تفرض تحديات استراتيجية جديدة. متاحة على منصات بلايستيشن 5 وإكس بوكس والحاسب الشخصي ونينتندو سويتش 2.

ألعاب البناء والتنمية حظيت بحضور قوي مع لعبة «بوكيمون بوكوبيا»، التي بدت في البداية محاكاة للعبة ماينكرافت الشهيرة، لكنها تجاوزت التوقعات بتقديم تجربة أعمق بكثير. طورتها الفريق الذي وقف خلف لعبة «دراغون كويست بيلدرز»، وتضع اللاعبين في دور مخلوق ديتو الفريد، الذي يمتلك القدرة على التحول إلى هيئة مدربه السابق. يستيقظ في عالم خالٍ تمامًا من البشر، ويتعين عليه بناء بلدات عبر خمس بيئات حيوية مختلفة وجذب مخلوقات جديدة. تقدم اللعبة تجربة تصنيع دقيقة وتفصيلية تفوق ما تقدمه ألعاب مشابهة مثل أنيمال كروسينج.

منصات الألعاب الحديثة استقبلت عددًا من الألعاب الحركية المبتكرة. جاءت لعبة «براغماتا» من كابكوم كعنوان جديد كليًا، تصويب من منظور الشخص الثالث يضع اللاعب في دور هيو ويليامز، عضو فريق تحقيق في انقطاع الاتصالات بشركة دلفي. ينزل إلى قاعدة قمرية حيث يكتشف فتاة آليّة صغيرة تُدعى ديانا، ويسعيان معًا للهروب من ذكاء اصطناعي يطبع روبوتات قاتلة بتقنية ثلاثية الأبعاد. يستلزم التقدم فيها الجمع بين خبرة هيو في السلاح وقدرات ديانا في الاختراق، مما يفرض قرارات استراتيجية حذرة. متاحة على بلايستيشن 5 وإكس بوكس وحاسب شخصي ونينتندو سويتش 2.

ألعاب السباقات شهدت تطورًا كبيرًا مع «فورزا هورايزن 6»، التي نقلت حدثها إلى طوكيو اليابانية والمناطق المحيطة بها. تقدم اللعبة أميالًا من الطرق للاستكشاف وخيارات توسيعية كبيرة لتخصيص السيارات والمرائب والمنازل. يركز اللعب الأساسي على السباقات التي تستغل التضاريس الجبلية والمناظر الطبيعية المتنوعة، مع فعاليات استعراضية مبتكرة تجدد طرق التنافس. متاحة حصريًا على إكس بوكس سيريس وحاسب شخصي.

استوديو آي أو إنترأكتيف قدم لعبة «007 فيرست لايت»، التي تجسد شخصية الجاسوس جيمس بوند بعمق لم تحققه الألعاب السابقة. تتبع مغامراته في بداية تجنيده، حيث يُفرض على اللاعب التخفي والخداع بدلًا من الاندفاع المباشر في الحركات. استفادت المطورة من خبرتها في سلسلة هيتمان، فقدمت مزجًا متقنًا بين التجسس والمطاردات وإطلاق النار يضاهي أفضل أفلام السينما. متاحة على بلايستيشن 5 وإكس بوكس وحاسب شخصي، مع نسخة لاحقة لنينتندو سويتش 2.

لعبة «ساروس» من استوديو هاوسمارك جمعت بين الأسلوب المميّز للإطلاق النيراني ثلاثي الأبعاد وبنية روغلايت تشبه لعبة هادِس. يلعب اللاعب دور أرجون ديفراج، حارس من فريق سولتاري يهبط على الكوكب الغريب كاركوزا للتحقيق في مصير المستعمرات السابقة. تقوده رحلته إلى معارك متكررة مع مخلوقات الكوكب وتقنياته الغريبة، والقهر المتكرر يكافأ بتقدم طويل الأجل يخفف من صعوبة اللعبة.

اختتمت السلسلة الفرعية «مونستر هنتر ستوريز 3: تويستد رفليكشن» من كابكوم قائمة الإصدارات المتميزة، وازدادت استقلالية لعبتها عن السلسلة الأم. توسعت بعالم أكبر وأعمق، ونظام قتال أكثر نضجًا. يتقمص اللاعب دور أحد أفراد العائلة الحاكمة في أزوريا، قائدًا فريقًا من الحراس لحماية المملكة من ظاهرة تدعى الاجتياح البلوري التي دمرت الجارة فيرمايل. تتعمق اللعبة في حرب بين البلدين تكشف جوانب مفاجئة للعالم. يستمد اللعب متعته بصورة أكبر من نظام صيد وتعزيز الوحوش، مما يمنح اللعبة طابعًا شبيهًا بسلسلة بوكيمون. متاحة على نينتندو سويتش 2 وبلايستيشن 5 وإكس بوكس وحاسب شخصي.

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