واتساب تعزز الدردشات الجماعية بميزات جديدة تسهل التواصل والتصويت

وكالات /سما/

أعلنت منصة واتساب عن طرح مجموعة من التحديثات الجديدة المصممة لتحسين تجربة الدردشات الجماعية، وذلك ضمن سعي المنصة المستمر لتطوير خدماتها مع تجاوز قاعدة المستخدمين على المستوى العالمي 3 مليارات مستخدم.

تركز التحديثات على تيسير التواصل بين أعضاء المجموعات وتسريع عملية اتخاذ القرارات الجماعية. وتتضمن الإضافات الجديدة ميزة "@الكل" التي تسمح بإرسال تنبيهات موحدة إلى كامل أعضاء المجموعة في إرسالة واحدة، بدلًا من الحاجة إلى الإشارة إلى كل عضو على حدة. وستقتصر هذه الميزة على مشرفي المجموعات التي يضم عضويتها أكثر من 32 شخصًا، مع إمكانية لتلقي هذه التنبيهات حتى داخل المحادثات المكتومة. وأتاحت واتساب للمستخدمين تعطيل إخطارات "@الكل" بشكل مستقل عبر إعدادات الإشعارات الخاصة بهم.

استهدفت الشركة رسائل ذات أهمية عاجلة بهذه الميزة، مثل الإعلانات المدرسية أو الموظفية بشأن الإغلاقات الطارئة والمواعيد النهائية للفعاليات والتغييرات غير المتوقعة في الجداول والخطط.

وجاءت استطلاعات الرأي داخل المجموعات بثلاث إضافات تمكّن المستخدمين من التحكم الأفضل في عمليات التصويت. أتاحت واتساب تحديد موعد محدد لإنهاء الاستطلاع وإغلاقه بشكل تلقائي، وإخفاء هويات الأشخاص المصوتين بحيث لا يطلع بقية الأعضاء على خياراتهم الفردية، فضلًا عن إمكانية تعديل صيغة السؤال خلال أول خمسة عشر دقيقة من النشر لتصحيح الأخطاء أو توضيح الصياغة.

ترى واتساب أن هذه التحسينات ستسهل عملية اتخاذ القرارات الجماعية بأنواعها المختلفة، سواء كانت لتحديد موعد اجتماع أو اختيار مكان لفعالية ما أو أي قرارات أخرى تتطلب تشاورًا جماعيًا.

وأضافت المنصة خيارًا جديدًا باسم "إنشاء مجموعة مشابهة"، يمكّن المستخدمين من استحداث مجموعة جديدة بضغطة زر واحد تضم الأعضاء الموجودين في مجموعة قائمة، دون الحاجة إلى إضافة كل فرد منهم بصورة يدوية. وترى الشركة أن هذه الميزة ستكون ذات فائدة لإنشاء محادثات جانبية، مثل التخطيط لمفاجآت أو تنظيم تفاصيل مناسبات أو مناقشة موضوعات محددة بمعزل عن المجموعة الرئيسية، الأمر الذي يساهم في تقليل الاكتظاظ برسائل داخل الدردشة الأصلية.

تأتي هذه التحديثات ضمن سلسلة محسنات موسعة تطرحها منصة التراسل الفورية خلال عام 2026، وتعكس توجه الشركة نحو تعزيز التعاون والتفاعل بين المستخدمين عبر تسهيل التواصل داخل المجموعات الكبيرة والصغيرة على السواء.