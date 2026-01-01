داخل السيارة في الصيف.. طرق عملية لحماية هاتفك من الارتفاع الحراري

وكالات /سما/

يواجه ملايين مستخدمي الهواتف الذكية مشكلة حقيقية عند تركها داخل السيارة خلال فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة بسرعة وقد تسبب أضرارًا جسيمة للبطارية والمكونات الداخلية. الحرارة الزائدة لا تؤثر فقط على أداء الجهاز وعمر البطارية، بل قد تؤدي في الحالات القصوى إلى تلف دائم أو مخاطر تتعلق بسلامة البطارية نفسها.

تتسبب مقصورة السيارة المعرضة لأشعة الشمس المباشرة وارتفاع درجات الحرارة المحيطة في زيادة احتمالات ارتفاع حرارة الهواتف، خاصةً عند استخدامها للتنقل أو شحنها أثناء القيادة. ومع ذلك، يمكن تقليل هذه المخاطر بشكل كبير عند اتباع عدد من الخطوات العملية البسيطة.

تجنب وضع الهاتف على حامل فوق لوحة القيادة يعتبر من أولى الخطوات الضرورية، لأن هذا الموقع يعرض الجهاز مباشرة لأشعة الشمس عبر الزجاج الأمامي، بالإضافة إلى الحرارة التي تنقلها لوحة القيادة نفسها. عندما تضطر لاستخدام الهاتف للملاحة أو المكالمات، ثبته في مكان بعيد عن أشعة الشمس قدر الإمكان، وتجنب تركه فوق لوحة القيادة لفترات طويلة.

يمكنك وضع الهاتف أمام إحدى فتحات التكييف للمساعدة في تبديد الحرارة، لكن تجنب تعريضه لهواء شديد البرودة بصورة مفاجئة، خاصةً في البيئات الرطبة؛ لأن التبريد السريع قد يحدث تكونًا للرطوبة الداخلية التي تضر مكونات الجهاز. يكفي تدفق هواء معتدل يحافظ على حرارة الهاتف دون تغير حاد في درجة حرارته.

الأغطية الواقية المصنوعة من السيليكون أو البلاستيك توفر حماية من الصدمات، لكنها تعوق خروج الحرارة من هيكل الجهاز. قد يكون نزع الغطاء أثناء القيادة في الأجواء الحارة خيارًا مفيدًا إذا لاحظت ارتفاع حرارة الهاتف، خاصةً عند استخدامه لفترات طويلة.

لا تترك هاتفك داخل السيارة المغلقة بعد إيقافها، لأن درجة الحرارة الداخلية قد ترتفع بسرعة إلى مستويات قد تتسبب في تلف البطارية أو تقصير عمرها الافتراضي. هذه قاعدة مهمة مثلما لا ينبغي ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل السيارات المغلقة.

يعتبر شحن الهاتف داخل السيارة، خاصةً عبر الشحن اللاسلكي، من أكثر العوامل التي ترفع درجة حرارته. الشحن اللاسلكي يولد حرارة أكبر من الشحن السلكي بسبب انخفاض كفاءته، ومع تعرض الهاتف لأشعة الشمس أو حرارة المقصورة، قد ترتفع درجة حرارته إلى مستويات غير آمنة. إذا كان الهاتف ساخنًا بالفعل، فأرجِ شحنه حتى تنخفض حرارته.

تشغيل تطبيقات الملاحة أو رفع سطوع الشاشة إلى الحد الأقصى أو تشغيل الألعاب والتطبيقات الثقيلة أثناء القيادة كلها أسباب تزيد الحمل على معالج الهاتف وترفع حرارته. حاول تقليل استخدام هذه التطبيقات عند القيادة في أجواء حارة.

عند ظهور رسالة تحذير من ارتفاع حرارة الهاتف أو شعورك بأن الجهاز ساخن بنحو ملحوظ، أبعده عن أشعة الشمس المباشرة وأوقفه مؤقتًا حتى تنخفض حرارته بشكل طبيعي. لا تحاول تبريده بسرعة عبر وضعه في الثلاجة أو تعريضه لبرودة شديدة، لأن التغير المفاجئ في درجة الحرارة قد يؤدي إلى إتلاف مكوناته.

رغم أن الهواتف الذكية الحديثة مزودة بأنظمة داخلية لإدارة الحرارة، فإن اتباع هذه الإجراءات البسيطة يساعد في الحفاظ على أداء الجهاز وإطالة عمر البطارية وتقليل احتمالات التعرض لأعطال قد تكون مكلفة جدًا.