واتساب توقف حسابات المستخدمين خطأً.. ميتا تعترف وتبدأ الاستعادة

وكالات /سما/

شهد تطبيق واتساب، التابع لشركة ميتا، عطلًا تقنيًا أدى إلى حظر مؤقت لحسابات آلاف المستخدمين حول العالم دون أي إنذار مسبق، مساء يوم الاثنين 3 أغسطس 2026، ما أثار موجة من الشكاوى والقلق بين المتضررين.

فوجئ المستخدمون بتسجيل الخروج المفاجئ من التطبيق دون تنبيه سابق، ليجدوا رسالة تفيد بأن "نشاط الحساب ومعلومات الجهاز تخضع للمراجعة للتحقق من الالتزام بشروط الاستخدام"، مع وعد بإبلاغهم بالنتيجة خلال 24 ساعة. اشتكى المتضررون عبر منصتي إكس وثردز بأنهم لم يرتكبوا أي مخالفة تبرر تعليق حساباتهم، مما أثار حالة من الارتباك خاصة بين من يعتمدون على التطبيق في التواصل الشخصي والعمل.

اعترفت ميتا بالمشكلة في تصريح لموقع تك كرانش، موضحة أن أنظمة الإشراف الآلية أخطأت في تصنيف عدد من الحسابات الشرعية بينما كانت تحاول رصد الرسائل المزعجة وإيقاف الحسابات المسيئة. وقال متحدث باسم الشركة: "إننا نعمل باستمرار على منع إساءة استخدام الخدمة وحظر الحسابات المخالفة لحماية المستخدمين، لكننا قد نخطئ أحيانًا، وعندما يحدث ذلك نسارع إلى إصلاح المشكلة".

أكدت ميتا اتخاذها إجراءات فورية لإلغاء قرارات الحظر الخاطئة واستعادة إمكانية الوصول للحسابات المتأثرة، لكنها لم تكشف عن السبب التقني الدقيق الذي أدى إلى المشكلة أو ما إذا كانت دول أو مناطق محددة تأثرت أكثر من غيرها. يذكر أن واتساب يضم أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهريًا حول العالم، مما يعني أن أي خلل تقني، حتى لو محدود النطاق، قد يؤثر في ملايين المستخدمين خلال فترة زمنية قصيرة.

بدأ الخلل بالانحسار بعد تدخل ميتا، واستعاد عدد من المستخدمين إمكانية الوصول إلى حساباتهم. لكن الشركة لم تصدر تفاصيل إضافية بشأن آلية حدوث الخطأ أو الإجراءات التي ستتخذها لمنع تكرار هذا الحادث في المستقبل. يعكس الحادث التحديات التي تواجهها أنظمة الإشراف الآلية الضخمة في التمييز بين الاستخدام الشرعي والانتهاكات، خاصة مع تعامل التطبيق مع أعداد ضخمة من المستخدمين يوميًا.

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