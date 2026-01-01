OpenAI ترد على دعوى آبل: لا نملك أسرار شركتك التجارية

وكالات /سما/

ردّت شركة OpenAI على القضية التي رفعتها آبل ضدها، بنفي قاطع للاتهامات وانتقاد حاد لطريقة تقديم الدعوى. أعلنت الشركة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي مساء الاثنين أنها "لا تملك الأسرار التجارية الخاصة بآبل ولا ترغب في امتلاكها"، وانتقدت آبل لاعتمادها على "اتهامات غامضة" ومحاولة "تغيير روايتها" حول النزاع.

جاء هذا الرد بعد أسابيع من إطلاق آبل دعوى قضائية ضد OpenAI، زعمت فيها أن الشركة الناشئة استحوذت على تصاميم ومعلومات سرية متعلقة بأجهزتها، في مرحلة تستعد فيها OpenAI للدخول إلى سوق الأجهزة الاستهلاكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

يعكس هذا النزاع تحولًا جذريًا في العلاقة بين الشركتين. بعد سنوات من التعاون لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتجات آبل، بدأت الخلافات تظهر عندما استحوذت OpenAI العام الماضي على استوديو التصميم "io"، الذي أسسه المصمم الشهير جوني آيف الذي عمل طويلًا لدى آبل. يضاف إلى ذلك استقطاب OpenAI عددًا من موظفي آبل السابقين، الأمر الذي أثار مخاوف الشركة الكاليفورنية.

ادعت آبل في الدعوى أن أكثر من 400 من موظفيها السابقين انتقلوا للعمل لدى OpenAI، مؤكدةً أنها بعثت تحذيرًا إلى OpenAI في فبراير الماضي بشأن تحقيق داخلي حول احتمال تسريب أسرار تجارية، دون أن تتلقى ردًا.

ركزت آبل على موظفين محددين في دعواها. اتهمت الموظف السابق تشانغ ليو، الذي كان يعمل في برامج تطوير حساسة، بالوصول إلى معلومات سرية بعد مغادرته الشركة في يناير الماضي. بالمثل، اتهمت تانغ تان، رئيس قسم الأجهزة في OpenAI، بمحاولة الحصول على معلومات سرية أثناء إجراء مقابلات توظيف مع موظفي آبل.

ردّت OpenAI بشأن ليو بأن موظفين في آبل هم من تواصلوا معه وطلبوا مساعدته للبحث عن تلك المعلومات، مؤكدةً أن آبل نفسها أقرت بهذه الحقيقة لاحقًا. كما أكدت أن تان "شدد باستمرار" على عدم طلب أو استخدام أي معلومات سرية من شركات أخرى.

وبالتزامن مع رد OpenAI، تقدمت آبل بطلب إلى محكمة أمريكية للحصول على أمر قضائي أولي يمنع OpenAI وموظفيها السابقين من الوصول إلى أسرارها التجارية أو استخدامها أو الكشف عنها. طلبت آبل أيضًا تسريع إجراءات التقاضي وإلزام عدد من مسؤولي OpenAI بتقديم شهادات أمام المحكمة.

ردّت OpenAI بأن طلب آبل يستند إلى "معلومات غير صحيحة" ولا سند قانوني له، مجددةً تأكيدها على عدم امتلاكها لأي أسرار تجارية من آبل وعدم سعيها للحصول عليها.

واختتمت OpenAI بيانها بانتقاد لاذع للدعوى نفسها، قائلةً إن آبل "من أعظم الشركات في التاريخ، وبنت سمعتها على الاهتمام بأدق التفاصيل، لكن هذه الدعوى المتهورة والعدوانية والشخصية على نحو غريب لا تعكس تلك السمعة".

يمثل هذا التطور موضع خلاف أوسع بين الشركتين حول مستقبل سوق الأجهزة الذكية. بينما تعمل OpenAI على دخول هذا السوق بمنتجات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تسعى آبل إلى تعزيز مساعدها الصوتي Siri من خلال تعاون مع جوجل لتحسين قدراته في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعكس تنافسًا متزايدًا بين اللاعبين الكبار في هذا المجال.