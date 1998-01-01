وكالات /سما/

أريحا/سما- نظمت الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة جولة ترويجية اليوم الأربعاء في مدينة أريحا الصناعية الزراعية، بمشاركة صحفيين اقتصاديين، لاطلاعهم على الفرص الاستثمارية والمرافق والخدمات المتاحة في المدينة، إلى جانب زيارة عدد من المصانع العاملة بها.

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة خالد العملة أن المدينة استقطبت مستثمرين من أصحاب المصانع السابقة في المناطق العشوائية، انتقلوا للاستثمار داخل المدن الصناعية بما يسهم في تنظيم القطاع الصناعي وتوفير بيئة إنتاجية متطورة.

أشار العملة إلى أن الهيئة وفرت بنية تحتية متقدمة تشمل ثلاثة مصادر للمياه ومصدرين للكهرباء، مع إنشاء محطات كهربائية رئيسية وفرعية داخل المصانع، ما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين. وقال إن الحكومة تتحمل كلفة البنية التحتية الأساسية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مع تقديم حوافز تشمل خصومات على الكهرباء تصل إلى 50% في مختلف المدن الصناعية.

أشار إلى أن المدن الصناعية تضم استثمارات في قطاعات متنوعة منها الزجاج والحديد والصناعات الطبية، وأن الصورة النمطية عن هذه المدن بدأت تتغير بدليل تأجير المدينة الصناعية في بيت لحم بالكامل والجهود المتواصلة للترويج للاستثمار في منطقة جنين الصناعية الحرة.

أكّد العملة أن التحدي الرئيسي يتمثل في القيود التي يفرضها الاحتلال على حركة المستثمرين والبضائع والعمال، ما يعيق العمل الصناعي كما هو الحال في مختلف القطاعات الاقتصادية. وشدد على أن تطوير الصناعة يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

قال مهندس مشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية عاصم عطياني إن المرحلة الأولى من المدينة تضم 23 مصنعًا عاملًا موزعة على قطاعات متعددة، تشمل مصانع تعبئة التمور وإنتاج العجوة والحلاوة والطحينة، وإنتاج أطباق الفلين وتعبئة المياه، وإنتاج الغازات الطبية والأكسجين والنيتروجين، إضافة إلى مصانع الزجاج وأوراق التواليت والمحارم.

أضاف عطياني أن الشركة المطورة أنهت أعمال تطوير الجزء الأول من المرحلة الثانية، وتم تأجير نحو 50% من مساحته. وقال إن خمس إلى ست شركات وقعت عقود استثمار في قطاعات مختلفة، تشمل الزجاج والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية للتصدير وإعادة تدوير البطاريات، إضافة إلى استثمارات جديدة لشركات كبرى.

قالت مديرة الترويج الاستثماري في الهيئة محاسن البرغوثي إن الهيئة تركز حاليًا على تشجيع المستثمرين المحليين على الاستثمار في فلسطين في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي دفعت عددًا من المستثمرين الأجانب إلى التريث، مع استمرار التواصل مع المستثمرين الخارجيين.

شملت الجولة زيارة مصنع "بال أوكسي" لإنتاج الغازات الطبية، الأول من نوعه في فلسطين، الذي أُنشئ لتعزيز الاكتفاء المحلي بعد أن أظهرت جائحة كورونا الحاجة الملحة لإنتاج الغازات الطبية محليًا بدلًا من الاعتماد على الاستيراد. كما زار الوفد مصنع "بترا للزجاج"، وهو من أكبر مصانع الزجاج في فلسطين ويزود السوق المحلية ويصدر جزءًا من إنتاجه، مع خطط للتوسع في المرحلة الثانية من المدينة الصناعية.

تعد الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة الجهة المسؤولة عن إنشاء وتطوير المدن والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين بموجب قانونها رقم (10) لسنة 1998. وتشرف الهيئة حاليًا على تشغيل مدينة أريحا الصناعية الزراعية ومدينة بيت لحم الصناعية، بينما تواصل استكمال البنية التحتية لمنطقة جنين الصناعية الحرة، إلى جانب التخطيط لإنشاء مدينة دير استيا الصناعية في محافظة سلفيت وقرية الأحذية والجلود في محافظة الخليل.