وكالات /سما/

رام الله/سما- كرم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء الأربعاء 5 آب/أغسطس 2026، عدداً من القامات الأدبية والوطنية بأوسمة الثقافة والعلوم والفنون مستوى الإبداع، وذلك في حفل استقبال بمقر الرئاسة في رام الله، بحضور نائب الرئيس حسين الشيخ ومسؤولين رسميين آخرين.

شملت الأوسمة التكريمية تسعة رموز من مؤسسي اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين. من بين المكرمين الحاضرين، الناقد الكبير سمير شحادة التميمي، والكاتب أسعد الأسعد، والشاعر متوكل طه، والروائي محمود شقير الذي استقبل الوسام بحضور أحد أفراد عائلته. وكذلك الراحل الروائي والمترجم عزت الغزاوي (رئيس الاتحاد سابقاً)، وقد تسلم الوسام نجله جاد الغزاوي.

أما المكرمون الذين لم يتمكنوا من حضور الحفل، فشملهم التكريم أيضاً، وسيتم تسليمهم الأوسمة من قبل الاتحاد لاحقاً. منهم الكاتب والقاص محمد نصار الموجود في قطاع غزة، تقديراً لدوره الوازن في تأسيس الاتحاد والحفاظ على فرعه بغزة، والروائي الكبير توفيق فياض المقيم بتونس، إلى جانب الراحل الكاتب والمترجم خيري حماد وهو أول رئيس للاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين، والأديب والقاص زكي درويش من الناصرة.

أوضحت الرئاسة أن التكريم يأتي تقديراً لدور هذه القامات الريادي والفاعل في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وتثبيت حضورها في محيطها العربي والدولي. وجاء في بيان الرئاسة أن التكريم يشمل إنجازات المكرمين في مجالات الشعر والرواية والترجمة والنقد، وجهودهم في تأصيل الثقافة الوطنية وتوثيق مكانة المدن الفلسطينية، لاسيما القدس، في المشهد الأدبي والثقافي.

حضر الحفل عدد من المسؤولين بينهم مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، والمستشار القانوني للرئيس وائل لافي، وكذلك رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر.

أعرب المكرمون وعائلات الراحلين، بحسب البيان الرسمي، عن شكرهم وامتنانهم للرئيس على هذا التكريم، مثمنين اهتمام القيادة الفلسطينية برعاية الإبداع الثقافي والوفاء لرموزها المبدعين.