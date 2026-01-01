ماريسكا يثني على التزام لاعبي سيتي رغم الحرارة القاسية

وكالات /سما/

سيول/سما- حقق مانشستر سيتي فوزًا وديًا بثلاثة أهداف مقابل واحد على فريق نجوم الدوري الكوري الجنوبي، في مباراة أقيمت بمدينة سيول يوم الأربعاء ضمن جولته الآسيوية.

سجّل الأهداف الثلاثة ريان آيت نوري وتيجاني رايندرز وديفين موباما، جميعهم في الشوط الأول. وحقق ماريسكا أول انتصار له منذ تولّيه إدارة الفريق الإنجليزي، بعد أن انتهت مباراته الأولى بتعادل 1-1 أمام إنتر الإيطالي.

رغم الرضا بالنتيجة، ركّز ماريسكا في تصريحاته بعد المباراة على جانب آخر، قائلًا: «بالنسبة لنا، النتيجة دائمًا مهمة حتى في المباراة الودية، لكن الأهم بالنسبة لي هو رؤية الجهد الذي بذله اللاعبون، خاصة في مثل هذه الأجواء».

كانت سيول تشهد موجة حر قاسية، حيث بلغت درجات الحرارة نحو 36 درجة مئوية. شدّد ماريسكا على أن اللاعبين حاولوا التأقلم مع الظروف المناخية الصعبة وبذلوا جهدًا كبيرًا طوال 95 دقيقة.

أشار المدرب الإيطالي إلى تحسّن الأداء مقارنة بالمباراة السابقة، وقال: «وبالمقارنة مع المباراة الماضية، قدمنا أداءً أفضل في بعض الجوانب. منذ اليوم الأول، واللاعبون يبذلون كل ما لديهم، وأرى أنهم يثقون في العمل الذي نقوم به، وهذا بالنسبة لي هو الأمر الأهم».

اعترف ماريسكا بأن الفريق يحتاج إلى وقت لتحقيق أفضل مستوياته، خاصة مع غياب عدد من العناصر الأساسية. قال: «السبب هو أن هناك ما بين 8 و9 لاعبين لم ينضموا إلينا بعد». وأوضح أن اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم سيعودون إلى الفريق الأسبوع المقبل في مانشستر.

وختم ماريسكا حديثه بالتأكيد على أهمية الثقة في الخطط المستقبلية، قائلًا: «عندما ينضمون، يبذلون الجهد المطلوب لتنفيذ ما نعمل عليه. كما نحتاج أيضًا إلى أن يثقوا فيما نريد تطبيقه، وعندما ينضم بقية اللاعبين، لا شك أننا سنصبح أفضل».

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