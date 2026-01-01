البنك السعودي الأول يطرح بطاقة ائتمانية مع نادي امتياز قطر

وكالات /سما/

الرياض/سما- أطلق «البنك السعودي الأول» بالتعاون مع «نادي امتياز الخطوط الجوية القطرية» بطاقة ائتمانية جديدة من فئة «فيزا إنفنيت»، تعتبر الأولى من نوعها بين النادي والمؤسسات المالية في المملكة.

تمنح البطاقة حامليها إمكانية جني نقاط مكافآت بعملة «أفيوس» الخاصة بنادي الامتياز من خلال نفقاتهم اليومية، سواء محلية أو دولية. تشمل المكافآت المتاحة رحلات على الخطوط الجوية القطرية والشركات الشريكة ضمن تحالف «ون وورد»، وترقيات السفر، وحزم العطلات المقدمة من قطريات، إلى جانب فرص التسوق والمتاجر الحرة.

يحصل المتقدمون على مكافأة ترحيبية قدرها 10 آلاف نقطة أفيوس، مع فرص إضافية لكسب نقاط عند الوصول لمستويات إنفاق معينة. كما توفر البطاقة مسارًا سريعًا للوصول إلى درجة العضوية الذهبية في نادي الامتياز.

يستطيع الحاملون الاستفادة من مزايا حصرية توفرها قطريات، منها الوصول إلى مقصورة «ذا كيو سويت» الحائزة على جائزة أفضل درجة رجال أعمال عالميًا من «سكاي تراكس»، وخدمة إنترنت مجانية عالية السرعة عبر «ستارلينك» على متن الطائرة في المسارات المختارة.

تشغل الخطوط الجوية القطرية 138 رحلة أسبوعيًا من 8 نقاط في المملكة إلى مطار حمد الدولي في الدوحة، مع إمكانية المتابعة نحو أكثر من 160 وجهة عالمية.

قال بندر الغشيان، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية في البنك السعودي الأول: «هذه الشراكة تعكس التزامنا بتطوير حلول مصرفية مبتكرة توفر قيمة مضافة وتجارب متميزة لعملائنا». أضاف أن التعاون يقدم حلولًا مالية تتوافق مع أنماط حياة العملاء واحتياجاتهم في السفر والتسديدات اليومية.

من جانبه، أكد علي بيلون، نائب الرئيس الأول ورئيس شركة فيزا لمجموعة السعودية والبحرين وعمّان، أن العملاء في المملكة يبحثون بشكل متزايد عن حلول دفع توافق نمط حياتهم وتجربة السفر. قال: «من خلال هذا التعاون، نجمع بين قدرات فيزا العالمية والمزايا المميزة للسفر والمكافآت التي يوفرها الشركاء».

يعزز إطلاق البطاقة محفظة البنك السعودي الأول من المنتجات الائتمانية المميزة، عبر توفير مكافآت على الإنفاق اليومي وامتيازات سفر وتجارب عالمية المستوى لعملائه.