صلاح يجتاز الفحص الطبي مع طرابزون سبور

وكالات /سما/

طرابزون/سما- أنهى النجم المصري محمد صلاح الفحص الطبي التمهيدي لدى نادي طرابزون سبور التركي، في إطار انضمامه إلى الفريق بصفقة انتقال حر من ليفربول.

أعلن نادي طرابزون عبر حسابه على منصة إكس أن الفحوصات الطبية للنجم المصري تمت الأربعاء في أحد المستشفيات المتخصصة بالمدينة.

وسيحضر صلاح إلى مطار طرابزون مساء نفس اليوم في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وفقما أفاد بيان الفريق التركي.

وأصدر طرابزون سبور تعليمات صارمة لجماهيره بشأن استقبال لاعبه الجديد. طلب النادي من الجماهير الراغبين في التوافد إلى المطار تجنب استخدام السيارات الخاصة قدر الإمكان لمنع الاختناقات المرورية المحتملة.

وأضافت تعليمات الفريق التركي: "نرجو عدم إشعال عدد كبير من الألعاب النارية، حفاظا على الصحة العامة وتجنبا لأي تعطيل لحركة الطيران في المطار".

وختم النادي تعليماته قائلا: "نشكركم على تفهمكم وتعاونكم لضمان تنظيم حفل الاستقبال بشكل آمن وصحي".

كان انتقال صلاح من ليفربول إلى الدوري التركي قد شكل مفاجأة في سوق الانتقالات بالأيام الأخيرة، وسط منافسة متوقعة من أندية أوروبية كبرى على خدمات النجم المصري.

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