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خبر : يوفنتوس يتغلب على تشيلسي برباعية ودية في هونغ كونغ

الأربعاء 05 أغسطس 2026 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يتغلب على تشيلسي برباعية ودية في هونغ كونغ



وكالات /سما/

هونغ كونغ/سما- حقق يوفنتوس الإيطالي فوزًا ودًا على تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 1-0 في مواجهة جمعتهما الأربعاء في هونغ كونغ، كجزء من تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

سجل لاعب منتخب كوسوفو إيدون زيغروفا الهدف الوحيد في الدقيقة 68، ليمنح يوفنتوس هذا الفوز في إحدى مباريات الإحماء المهمة هذا الصيف.

واصل يوفنتوس برنامجه التحضيري برمزين قادمين: مواجهة إنتر ميلان الإيطالي في 8 أغسطس/آب، تليها مباراة ضد باليرمو في 11 من الشهر ذاته.

من جانبه، سيلتقي تشيلسي بأكاديميا ميلان الإيطالية في 8 أغسطس، قبل مواجهة جوهور دار التعظيم من الدوري الماليزي في 9 أغسطس. وسيستخدم المدرب الإسباني تشابي ألونسو تشكيلتين مختلفتين في هاتين المباراتين لمنح عدد أكبر من اللاعبين وقت اللعب قبل بدء الموسم الجديد.

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#كرة القدم الأوروبية #يوفنتوس #تشيلسي

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