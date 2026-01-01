وكالات /سما/

طولكرم/سما- قام وزير الثقافة عماد حمدان، صباح الأربعاء، بجولة تفقدية في بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم للاطلاع على احتياجات المشهد الثقافي وأنشطة المؤسسات والمراكز الثقافية، ضمن برنامج الجولات الميدانية التي تنفذها وزارة الثقافة عبر محافظات الضفة الغربية.

واستعرض الحاضرون خلال الجولة واقع الحركة الثقافية في البلدة، مؤكدين على أهمية توفير البنية التحتية الداعمة والاستثمار في الأنشطة الثقافية، وتعزيز دور المبدعين والمبدعات. وأكدوا ضرورة التعاون مع مختلف المؤسسات والفعاليات المحلية لتطوير الحراك الثقافي وترسيخ مكانة البلدة كمركز للإبداع والثقافة في المحافظة.

وقاد حمدان والوفد المرافق له جولة في البلدة القديمة، حيث زار مركز عبد الرحيم محمود الثقافي وأطلق خلالها الديوان الشعري "الوعي مطلوب ميتا" للشاعر محمد زايد. وقال في كلمته إن المركز يجسد عمق الأصالة الفلسطينية ويحفظ ذاكرة المكان وروحه، مشددًا على أن الثقافة هي أساس الهوية والحصن الذي يحافظ على الرواية الوطنية والوجود الفلسطيني، وتعبر عن جميع مكونات الشخصية الفلسطينية عبر الأدب والفن والتراث واللغة والذاكرة. وأكد التزام الوزارة بأن تبقى شريكًا في كل المبادرات الثقافية والإبداعية.

اطّلع حمدان برفقة رئيس بلدية عنبتا حمد الله حمد الله وأعضاء المجلس البلدي على معرض الفن التشكيلي المقام في مركز عبد الرحيم محمود، الذي شاركت فيه حوالي 30 فنانة وفنان من محافظة طولكرم. تضمنت أعمال المعرض لوحات تناولت موضوعات عدة أهمها الهوية الوطنية والتراث والطبيعة وحب الوطن.

واختتم حمدان جولته بزيارة مركز واصل لتنمية الشباب، حيث التقى بمدير المركز سفيان بركات وأعضاء فريقه. اطّلع على البرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية التي ينفذها المركز، ودوره في تعزيز الحراك الثقافي والمجتمعي في عنبتا، بما في ذلك برامج تنمية مهارات الشباب والأطفال.

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