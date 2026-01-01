مانشستر سيتي يفوز على نجوم الدوري الكوري 3-1 في الجولة التحضيرية

وكالات /سما/

انتزع مانشستر سيتي الفوز على حساب فريق نجوم الدوري الكوري الجنوبي برباعية مقابل هدف واحد، الأربعاء، في المواجهة الودية التي أقيمت ضمن المرحلة التحضيرية للفريق الإنجليزي استعداداً لموسم جديد.

شكّلت هذه المباراة الاختبار الثاني لسيتي خلال جولته الآسيوية، بعد أن افتتح استعداداته بمواجهة إنتر ميلان الإيطالي في نهاية الأسبوع السابق.

بدأ الفريق الإنجليزي بقوة، وسجّل الهدف الأول عبر الدولي الجزائري ريان آيت نوري في الدقيقة 9، بعدما استقبل الكرة في منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى. رد نجوم الكوري بسرعة بتسديدة من داي وون كيم عند الدقيقة 12 تساوت النتيجة.

تولى مانشستر سيتي زمام اللعب مجدداً، فسجّل الهولندي تيجاني رايندرز الهدف الثاني في الدقيقة 20 بعد تمريرة من أنطوان سيمينيو، ثم أضاف ديفين موباما الهدف الثالث بعد دقائق معدودة عند الدقيقة 23.

حافظ مانشستر سيتي على سيطرته على باقي الشوط الأول، في حين بقيت محاولات فريق نجوم الدوري الكوري محدودة ولم تشكل تهديداً حقيقياً لحارسهم جيانلويجي دوناروما.

أجرى المدير الفني إنزو ماريسكا تغييرات موسعة في بداية الشوط الثاني لمنح فرصة لأكبر عدد من اللاعبين وقياس جاهزيتهم قبل الموسم الجديد. واصل سيتي فرض نفوذه على اللعب، لكن محاولات إضافة أهداف إضافية لم تُكتب لها النجاح.

في الدقيقة 74، سجّل جيريمي مونغا ما بدا أنه الهدف الرابع، لكن الحكم ألغاه بعد كشفه لمسة يد على اللاعب قبل دخول الكرة الشباك. حاول سيتي الإضافة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، لكن حارس نجوم الكوري أبدى انجازات دفاعية قوية.

يستأنف مانشستر سيتي استعداداته السبت المقبل بمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في ثالث اختباراته الودية قبل العودة إلى إنجلترا والدخول في المرحلة النهائية من الحضير لانطلاق الموسم الجديد.

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