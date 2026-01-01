محمد رمضان يعود لدراما رمضان بمسلسل «عشماوي» بعد 3 سنوات

وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعاد النجم المصري محمد رمضان نفسه إلى واجهة الأنظار بعد انقطاع عن الدراما التلفزيونية امتد لثلاث سنوات، حيث أعلن عبر منصات التواصل الاجتماعي عن عودته بمسلسل جديد في موسم رمضان المقبل. أثار الإعلان موجة من الاهتمام والنقاش في الأوساط الفنية والجماهيرية على حد سواء.

نشر رمضان منشوراً على حسابه في «فيسبوك» يتضمن ملامح من شخصية «عشماوي» التي سيجسدها في العمل الدرامي الجديد، مصحوباً بأغنية أم كلثوم الشهيرة «قبل ما تشوفك عنيا». كتب الفنان في منشوره: «باقٍ 187 يوماً على رمضان»، وأضاف جملته المعروفة: «ثقة في الله، مسلسل عشماوي يليق بكم». لم يفصح رمضان عن تفاصيل كاملة حول فريق الإنتاج والعمل، لكن المنتج اللبناني صادق الصباح، الذي تعاون مع رمضان سابقاً في مسلسل «ابن حلال»، أكد أن مخرج العمل هو بيتر ميمي وأن أحداث المسلسل ستدور في إطار شعبي.

ترى الناقدة الفنية المصرية الدكتورة آمال عثمان أن عودة رمضان تحمل آمالاً وتحفظات في الوقت ذاته. قالت عثمان: «الدراما تأثيرها قوي جداً خصوصاً على فئات بعينها، لذلك أتمنى أن يقدم محمد رمضان الذي يتمتع بشعبية كبيرة عملاً يتناول قضية مهمة، ويُعالج بشكل يلائم فئات ومراحل عمرية مختلفة». أضافت أن «المشكلة ليست في الموضوع الذي سيقدمه بل في المعالجة والطرح»، محذرة من أن «إذا كان محمد رمضان سيعود بالأفكار والموضوعات السابقة نفسها، فالأفضل ألا يعرض مسلسله في موسم رمضان».

وأشارت الناقدة إلى أن «اللون الشعبي الذي اشتهر به الفنان المصري ليس كما يعرض في بعض أعماله»، مستشهدة بأعمال درامية سابقة مثل «ليالي الحلمية» و«الشهد والدموع» التي استطاعت تقديم القيم النبيلة في الحي الشعبي «دون ابتذال».

من جهته، رأى الناقد الفني المصري عماد يسري أن «عودة محمد رمضان إلى الدراما الرمضانية ستكون منتظرة لكنها محفوفة بالمخاطر، خصوصاً بعد غياب 3 سنوات». وأكد أن «نجاح محمد رمضان متوقف على قدرته على صنع حالة في الشارع»، مضيفاً أن «المنافسة في السنوات الأخيرة ازدادت حدة خصوصاً في اللون الشعبي»، الأمر الذي قد يشكل تحدياً كبيراً أمام الفنان.

يسترجع الناقدان في تحليلهما مسار رمضان الدرامي الذي قدم خلاله مسلسلات عديدة منها «ابن حلال» و«الأسطورة» و«نسر الصعيد» و«زلزال» و«البرنس» و«موسى» و«المشوار». لكن أبرز أعماله، بحسب النقاد والمتابعين، كان مسلسل «جعفر العمدة» الذي عُرض في موسم رمضان 2023 وحقق جماهيرية عالية، وجسد فيه الفنان شخصية «البطل الشعبي» التي ارتبطت باسمه في الذاكرة الجماهيرية.

خلال السنوات الثلاث الماضية، لم يكن رمضان غائباً تماماً عن الساحة الفنية. اشتغل على مشاريع سينمائية وغنائية، حيث نشر مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «حبيبي أنا من غيرك» على منصات التواصل الاجتماعي. كما عاد إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم بطولة فيلم «أسد» الذي عُرض في دور العرض خلال شهر مايو 2026. أوضح رمضان سابقاً أنه يفضل الوجود في جميع الوسائط الفنية، معتبراً أن البناء على رصيد فني متنوع يشمل السينما والمسرح والدراما يعكس النموذج الذي اتبعه نجوم كبار مثل عادل إمام وأحمد زكي.

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