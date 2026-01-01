الجيش الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان بعد إنذار بإخلاء بلدة المنصوري

بيروت /سما/

شنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان، عقب توجيهه إنذاراً بإخلاء بلدة المنصوري، قال إنه جاء على خلفية ما وصفه بـ"خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار".

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت مواقع في المنطقة بعد إخلاء المدنيين، مشيراً إلى أن المنصوري تقع ضمن ما يسميه "المنطقة الأمنية" التي تنفذ فيها قواته عمليات عسكرية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر عسكري قوله إن الجيش أصدر تحذير الإخلاء "حرصاً على سلامة المدنيين"، مدعياً أن سكان البلدة عادوا إليها بمرافقة الجيش اللبناني الذي أقام حاجزاً في المنطقة "بخلاف التفاهمات".

وأضاف المصدر أن الغارات جاءت رداً على سلسلة حوادث اتهم فيها حزب الله بخرق وقف إطلاق النار، من بينها إطلاق طائرة مسيّرة مفخخة قبل أيام باتجاه آلية هندسية للجيش الإسرائيلي في منطقة علي الطاهر، من دون وقوع إصابات.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط شهيد وإصابة ما لا يقل عن تسعة أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب لبنان.

كما أعلنت السلطات المحلية في مستوطنة "كفار فراديم" شمال إسرائيل أن السكان قد يسمعون دوي انفجارات خلال الساعات المقبلة نتيجة استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، مؤكدة عدم حدوث تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية حتى الآن.