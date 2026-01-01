الاحتلال يعتقل مواطنة ويعتدي على أفراد عائلتها في مخيم قلنديا

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المواطنة كفاح حمد (43 عاما)، بعد اقتحام منزلها في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المخيم، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل حمد، بعد أن أقدمت على خلع الباب بالقوة، واعتدت على أفراد العائلة بالضرب والشتائم، وقيدت زوج المعتقلة، واقتادتها هي إلى غرفة معزولة.

وأضافت أن جنود الاحتلال استولوا على بطاقة المعتقلة الشخصية، قبل أن يبلغوا العائلة بقرار اعتقالها، رغم أنها تعاني كسرا في قدمها، وتضع جبيرة طبية.

وتعمل كفاح حمد مرشدة تربوية في مدرسة بنات القبيبة الثانوية، وهي حاصلة على درجة الماجستير، كما أنها أم لثلاثة أبناء، شابين وفتاة.

ويأتي اعتقال حمد في ظل استمرار عدوان الاحتلال على مخيم قلنديا، الذي أسفر حتى الآن عن عشرات الاعتقالات، وعمليات دهم وتفتيش واسعة للمنازل.