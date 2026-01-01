  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل مواطنة ويعتدي على أفراد عائلتها في مخيم قلنديا

الأربعاء 05 أغسطس 2026 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مواطنة ويعتدي على أفراد عائلتها في مخيم قلنديا



القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المواطنة كفاح حمد (43 عاما)، بعد اقتحام منزلها في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المخيم، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل حمد، بعد أن أقدمت على خلع الباب بالقوة، واعتدت على أفراد العائلة بالضرب والشتائم، وقيدت زوج المعتقلة، واقتادتها هي إلى غرفة معزولة.

وأضافت أن جنود الاحتلال استولوا على بطاقة المعتقلة الشخصية، قبل أن يبلغوا العائلة بقرار اعتقالها، رغم أنها تعاني كسرا في قدمها، وتضع جبيرة طبية.

وتعمل كفاح حمد مرشدة تربوية في مدرسة بنات القبيبة الثانوية، وهي حاصلة على درجة الماجستير، كما أنها أم لثلاثة أبناء، شابين وفتاة.

ويأتي اعتقال حمد في ظل استمرار عدوان الاحتلال على مخيم قلنديا، الذي أسفر حتى الآن عن عشرات الاعتقالات، وعمليات دهم وتفتيش واسعة للمنازل.

الأكثر قراءة اليوم

بعد إنذار "مجلس السلام".. إسرائيل تقيد عمليات الاغتيال وتخفض وتيرة هجماتها على غزة

تحليل إسرائيلي يكشف "الجانب المظلم" من الاتفاق مع حماس

نتنياهو: الإدارة الأمريكية أرسلت لنا مسودة بشأن اتفاق غزة و"لم نوافق عليها"

انفجارات عنيفة في المنطقة الصناعية بجبل علي في دبي

قناة عبرية : اعتقال العشرات من عناصر حماس بعد محاولة اختراق الميليشيات التابعة لها

لبنان.. نقل السفير الفلسطيني السابق للمستشفى بعد توقيفه في مطار بيروت

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان

الأخبار الرئيسية

في خطوة مفاجئة..وزارة الخزانة الأمريكية تعلن إلغاء عقوبات مرتبطة بإيران

خلال اتصال مع الحية ..الرئيس الإيراني : ندعم كل قرار تتخذه القيادة الفلسطينية بشأن مستقبل غزة

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان

IMG_5966

مُحلِّلٌ اسرائيلي : وزير الحرب هو وزير الإرهاب اليهوديّ.. إسرائيل كاتس يدعم إرهاب المستوطنين

ميلشيا «أبو شباب» تطالب اسرائيل باستئناف الحرب على غزة والدهيني يقدم "نصائح" لـ"نتنياهو