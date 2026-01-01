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خلال اتصال مع الحية ..الرئيس الإيراني : ندعم كل قرار تتخذه القيادة الفلسطينية بشأن مستقبل غزة

الأربعاء 05 أغسطس 2026 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال اتصال مع الحية ..الرئيس الإيراني : ندعم كل قرار تتخذه القيادة الفلسطينية بشأن مستقبل غزة



طهران/وكالات /

صرح الرئيس الإيراني مسعود بازخيان اليوم (الأربعاء) في حديث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، بأن طهران تدعم كل خطوة ومبادرة وقرار يتخذه القادة الفلسطينيون في عملية التفاوض بشأن مستقبل غزة.

وأضاف: "قلوب الشعب الإيراني والمسؤولين فيه مع الشعب الفلسطيني، وستواصل طهران دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه". وفي

صباح اليوم نفسه، قال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحماس وعضو الوفد التفاوضي للحركة، إن حماس لا تزال تنتظر ردا رسميا من ملادينوف بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق القاهرة الأخير على خارطة الطريق، والذي تم التوصل إليه بينه وبين الوسطاء.

وكتب نعيم في منشور على شبكة X أن حماس والفصائل أبدت مسؤولية كبيرة في ردها على المقترحات المقدمة إليها، وأعرب عن تقديره الكبير لبيان الوسطاء الذي حمّل المسؤولية عن التصعيد والتأخير المتعمد للاتفاق.

في غضون ذلك، كشفت مصادر في حماس والفصائل الفلسطينية عن تبادل رسائل مساء الثلاثاء بين الوفد التفاوضي والممثل لغزة في مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، بشأن بيان المجلس الأخير، الذي صدر عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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