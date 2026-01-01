برنت دون 80 دولاراً في ظل مساعٍ دبلوماسية بين واشنطن وطهران

وكالات /سما/

نيويورك/سما- تراجعت أسعار النفط خلال جلسة الأربعاء 5 أغسطس/آب 2026، مسجلة انخفاضات حادة وسط توقعات بتطورات في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأزمة بين واشنطن وطهران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 92 سنتاً (1.2%)، لتستقر عند 78.44 دولار للبرميل. وتكبّد خام برنت خسائر تجاوزت 12% منذ بداية الأسبوع، فيما تراجع معيار غرب تكساس الوسيط بـ 1.07 دولار (1.4%) إلى 74.70 دولار للبرميل، مع تراجعات أسبوعية بلغت 11%.

وأعلنت قطر يوم الثلاء أن الوسطاء يحرزون تقدماً في محاولة إنهاء الأزمة، ما أسهم في الضغط على الأسعار. بيد أن طهران نفت وجود محادثات جارية، فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجهود الدبلوماسية جارية.

لمست أسعار برنت حاجز 80 دولاراً للبرميل في جلسة الثلاء للمرة الأولى منذ 13 يوليو/تموز الماضي. ويعتبر هذا المستوى محوري في توقعات السوق، لا سيما مع الترقب حول مسار المفاوضات القادمة.

قالت بريانكا ساشديفا، رئيسة قسم بحوث السوق في «فيليب نوفا»: «على الرغم من تراجع قسط المخاطر الجيوسياسية الفوري، فإن الصورة العامة لموازين الإمدادات تستحق الحذر». وأضافت أن فشل الجهود الدبلوماسية وتأثر الإمدادات الفعلية قد يقصّر مدة الانخفاض الحالي، لا سيما مع محدودية مستويات المخزون العالمي.

وقبل اندلاع الأزمة، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية تعبر مضيق هرمز، وسجلت الأسعار قفزة بـ 50% خلال شهر مارس/آذار وحده.

أشار محللون من «آي جي» إلى أن نقطة الخلاف الجوهرية تتمحور حول ما إذا كانت إيران ستصرّ على درجة من السيطرة على الممر المائي الاستراتيجي، وما إذا ستظل الولايات المتحدة متمسكة برفضها لهذا السيناريو.

وأفاد الديوان الأميري في قطر بأن الرئيس ترمب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ناقشا عبر اتصال هاتفي يوم الثلاء الجهود المبذولة لتضييق الخلافات بين واشنطن وطهران والتوصل إلى «تسوية دبلوماسية مستدامة».

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