كلافينيس تدخل السباق لخلافة إنفانتينو برعاية من بلاتر

وكالات /سما/

أوسلو/سما- دخلت ليسه كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، دائرة المرشحين المحتملين لخلافة جياني إنفانتينو في رئاسة الفيفا، بعدما أعلن الرئيس السابق سيب بلاتر دعمه الصريح لها عبر منصة "إكس".

قال بلاتر في تصريحاته: "ليسه كلافينيس تستحق أعلى درجات الاحترام. كانت الوحيدة التي حافظت دائما على موقف واضح ولم تسر مع التيار. لقد حان الوقت لأن تقود امرأة الاتحاد الدولي لكرة القدم."

تأتي خطوة بلاتر في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطًا متزايدة، إثر جدل كبير حول خطة لبيع نحو 20% من الحقوق التجارية للفيفا لمستثمرين من القطاع الخاص بقيمة تقدر بـ 4.2 مليار دولار.

اعترضت عدة اتحادات على المشروع، خاصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الذي أعلن فقدان الثقة في قيادة الفيفا وطالب بمراجعة المسؤولين. تراجعت الفيفا لاحقًا عن الفكرة تحت هذه الضغوط.

تبلغ كلافينيس 45 سنة، وهي لاعبة سابقة في منتخب النرويج حيث خاضت 73 مباراة دولية بين 2002 و2011. انتقلت بعدها للعمل الإداري والقانوني، وتولت رئاسة الاتحاد النرويجي عام 2022 لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الاتحاد.

اشتهرت كلافينيس برواقفها الصريحة في قضايا الحوكمة والشفافية داخل الكرة العالمية، وانتقدت سياسات الفيفا بجرأة، ما أكسبها احترامًا واسعًا في الأوساط الأوروبية.

رغم عدم إعلان كلافينيس ترشحها رسميًا حتى الآن، فإن ظهور اسمها يضيف بعدًا جديدًا للسباق المقبل، خاصة أنها قد تصبح أول امرأة تقود الفيفا إذا فازت بالمنصب.

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