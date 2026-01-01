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مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان

الأربعاء 05 أغسطس 2026 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

قُتل جنديان إسرائيليان وأُصيب سبعة آخرون، اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى كانت قوات الجيش الإسرائيلي تسيطر عليه في بلدة مجدل زون جنوب لبنان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت المصادر أن الانفجار وقع أثناء وجود قوة عسكرية من اللواء 55 داخل المبنى، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجنود. كما أظهرت مشاهد متداولة مروحيات عسكرية تنقل المصابين إلى مستشفيات إسرائيلية لتلقي العلاج. ويأتي الحادث بالتزامن مع استمرار التوتر العسكري في جنوب لبنان وشن الطيران الإسرائيلي غارات على عدد من المناطق الجنوبية. 

#اسرائيل #لبنان مقتل جنود #حزب الله اسرائيل

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