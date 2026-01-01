مؤشرات أوروبية ترتفع مع آمال في تسوية الأزمة الأميركية الإيرانية

وكالات /سما/

فرانكفورت/سما- حقق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مكاسب متواضعة الأربعاء 5 أغسطس، حيث ارتفع بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 659.29 نقطة في تمام الساعة السابعة والعشرين دقيقة بتوقيت غرينتش.

دعم الصعود آمال المستثمرين بتحقق تقدم في الحوارات بين واشنطن وطهران. وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن إدارته أجرت جلسات مفاوضات «إيجابية جداً» استمرت على مدار اليوم، وهو ما عزز التطلعات باقتراب إنهاء الصراع الذي يستمر منذ خمسة أشهر، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

تصدرت أسهم شركات التعدين قائمة الكسبة القطاعية برفع نسبته 2.4 في المائة، مستفيدة من تحسن معنويات السوق إزاء احتمال فتح مضيق هرمز الحيوي للملاحة الدولية.

على الجانب الآخر، انشغل المستثمرون برصد نتائج الشركات الفصلية وأدائها. أعلنت شركة الأدوية الدنماركية «نوفو نورديسك» رفع توقعاتها لأرباح ومبيعات السنة بأكملها، غير أن أسهمها تراجعت 3.5 في المائة بعد أن اكتشف المستثمرون أن مبيعات عقار «ويغوفي» الخاص بعلاج السمنة شهدت انخفاضاً طفيفاً، وتعثرت التجارب السريرية لعقار آخر يُدعى «كاغريسيما».

تسعى «نوفو نورديسك» لاسترجاع حصتها السوقية أمام منافستها الأميركية «إيلي ليلي» في قطاع أدوية السمنة الذي يشهد نمواً سريعاً، بينما يترقب المستثمرون دلائل على قدرة أدويتها على الحفاظ على وتيرة النمو في المدى البعيد.

في المقابل، انطلقت أسهم شركة الأدوية السويسرية «ساندوز» صعوداً 7 في المائة، بعد إعلانها تحقيق قفزة 9 في المائة في صافي إيراداتها خلال الربع الثاني من السنة.

وأسهمت النتائج القياسية لشركة «سيمنس إنرجي» الألمانية المتخصصة في قطاع الطاقة في ارتفاع أسهمها 3.9 في المائة. أرجعت الشركة نتائجها القوية لتنامي الطلب على خدمات مراكز البيانات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب من منطقة الشرق الأوسط.

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