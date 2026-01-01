  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

أسواق أوروبية

خبر : مؤشرات أوروبية ترتفع مع آمال في تسوية الأزمة الأميركية الإيرانية

الأربعاء 05 أغسطس 2026 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤشرات أوروبية ترتفع مع آمال في تسوية الأزمة الأميركية الإيرانية



وكالات /سما/

فرانكفورت/سما- حقق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مكاسب متواضعة الأربعاء 5 أغسطس، حيث ارتفع بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 659.29 نقطة في تمام الساعة السابعة والعشرين دقيقة بتوقيت غرينتش.

دعم الصعود آمال المستثمرين بتحقق تقدم في الحوارات بين واشنطن وطهران. وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن إدارته أجرت جلسات مفاوضات «إيجابية جداً» استمرت على مدار اليوم، وهو ما عزز التطلعات باقتراب إنهاء الصراع الذي يستمر منذ خمسة أشهر، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

تصدرت أسهم شركات التعدين قائمة الكسبة القطاعية برفع نسبته 2.4 في المائة، مستفيدة من تحسن معنويات السوق إزاء احتمال فتح مضيق هرمز الحيوي للملاحة الدولية.

على الجانب الآخر، انشغل المستثمرون برصد نتائج الشركات الفصلية وأدائها. أعلنت شركة الأدوية الدنماركية «نوفو نورديسك» رفع توقعاتها لأرباح ومبيعات السنة بأكملها، غير أن أسهمها تراجعت 3.5 في المائة بعد أن اكتشف المستثمرون أن مبيعات عقار «ويغوفي» الخاص بعلاج السمنة شهدت انخفاضاً طفيفاً، وتعثرت التجارب السريرية لعقار آخر يُدعى «كاغريسيما».

تسعى «نوفو نورديسك» لاسترجاع حصتها السوقية أمام منافستها الأميركية «إيلي ليلي» في قطاع أدوية السمنة الذي يشهد نمواً سريعاً، بينما يترقب المستثمرون دلائل على قدرة أدويتها على الحفاظ على وتيرة النمو في المدى البعيد.

في المقابل، انطلقت أسهم شركة الأدوية السويسرية «ساندوز» صعوداً 7 في المائة، بعد إعلانها تحقيق قفزة 9 في المائة في صافي إيراداتها خلال الربع الثاني من السنة.

وأسهمت النتائج القياسية لشركة «سيمنس إنرجي» الألمانية المتخصصة في قطاع الطاقة في ارتفاع أسهمها 3.9 في المائة. أرجعت الشركة نتائجها القوية لتنامي الطلب على خدمات مراكز البيانات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب من منطقة الشرق الأوسط.

اقرأ أيضًا:

#الأسهم الأوروبية #مؤشر ستوكس 600 #المفاوضات الأميركية الإيرانية

الأكثر قراءة اليوم

بعد إنذار "مجلس السلام".. إسرائيل تقيد عمليات الاغتيال وتخفض وتيرة هجماتها على غزة

وفد "حماس" يغادر القاهرة إلى إسطنبول للتشاور وسط تحفظات على مسار المفاوضات

نتنياهو: الإدارة الأمريكية أرسلت لنا مسودة بشأن اتفاق غزة و"لم نوافق عليها"

تقرير : إيران على اعتاب السيطرة على أهم ممر في العالم

انفجارات عنيفة في المنطقة الصناعية بجبل علي في دبي

"واللا" العبري : مصر تضغط لإعادة فتح معبر رفح لمرور البضائع وتل ابيب ترفض

تراجع أمريكي عن التصعيد ضد إيران بعد تحذيرات من نفاد مخزون «باتريوت» و«ثاد»

الأخبار الرئيسية

IMG_5966

مُحلِّلٌ اسرائيلي : وزير الحرب هو وزير الإرهاب اليهوديّ.. إسرائيل كاتس يدعم إرهاب المستوطنين

ميلشيا «أبو شباب» تطالب اسرائيل باستئناف الحرب على غزة والدهيني يقدم "نصائح" لـ"نتنياهو

تحليل إسرائيلي يكشف "الجانب المظلم" من الاتفاق مع حماس

IMG_5962

انفجارات عنيفة في المنطقة الصناعية بجبل علي في دبي

d4528439-8e67-45c4-9dc0-e09cfd0357d4

ضمن خطة استهداف المخيمات: عملية عسكرية واسعة ينفذها الجيش الاسرائيلي في مخيم قلنديا