المهرجان السينمائي الأردني يختتم دورته السابعة بـ 82 فيلمًا وجوائز عربية ودولية

وكالات /سما/

عمّان/سما- اختتم مهرجان عمّان السينمائي الدولي دورته السابعة في حفل أقيم بجبل القلعة يوم الثلاثاء 3 آب/أغسطس، بعد تسعة أيام زاخرة بالعروض والفعاليات السينمائية والمهنية، حيث سجل المهرجان أعلى نسبة حضور منذ تأسيسه وأعلن عن جوائز مسابقاته للأفلام العربية والدولية.

استمرت فعاليات الدورة من 26 تموز/يوليو إلى 3 آب/أغسطس، وتوزعت على ثلاثة مواقع رئيسية هي "تاج سينما" ومسرح الرينبو والهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وشملت البرنامج عروضًا سينمائية منتظمة وجلسات حوار حية مع صناع الأفلام وورش عمل متخصصة ولقاءات تشبيكية مهنية. وقدمت المهرجان 82 فيلمًا اختيرت من بين ما يقرب من 900 عمل تقدمت للمشاركة، مما يعكس المنافسة الشديدة على العرض في هذه النسخة.

شهدت الدورة حضورًا قويًا للإنتاج الأردني، حيث قدم 13 فيلمًا أردنيًا موزعة بين المسابقات الرسمية والبرامج الموازية، وهو أكبر حضور منذ تأسيس المهرجان. افتتحت الدورة بفيلم "صوفيا" للمخرج ظافر العابدين، كما خصص البرنامج قسمًا مميزًا بعنوان "إضاءة على السينما التونسية" استضاف الممثلة هند صبري والمنتجة درة بوشوشة، وتضمن عروضًا وجلسات تاريخية عن مراحل مختلفة من تطور السينما التونسية.

حضرت الفعاليات أعداد لافتة من الشباب وطلبة الجامعات إلى جانب مخرجين ومنتجين ونقاد متخصصين. أعقبت كثير من الأفلام جلسات حوار مفتوحة مع المخرجين وفريق العمل تناولت مضامين الأعمال ودواعي اختيارات صناعها الفنية وظروف إنتاجها. استضاف المهرجان في برنامجه الحواري الممثل خالد عبد الله والمخرج الفيليبيني بريانتي ميندوزا، إضافة إلى عدد من المخرجين والمنتجين الذين التقوا الجمهور في جلسات تعقب العروض.

وفي محاولة منه لدعم الإنتاج المحلي، أطلق المهرجان بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام حاضنة متخصصة لتطوير الأفلام الأردنية القصيرة، توفر الإرشاد الفني وتطوير السيناريوهات وإعداد ملفات المشاريع وتدريب صناعها على تقديمها أمام الجهات الداعمة المحلية والدولية. واستمرت فعاليات "أيام عمّان لصناع الأفلام"، وهي المنصة المهنية الأساسية للمهرجان، في تنظيم ورش عمل متخصصة وجلسات تشبيك وعروض مشاريع أمام منتجين وممولين وخبراء في صناعة السينما.

ختم المهرجان برنامجه المهني بمنح 23 جائزة نقدية وعينية موزعة على 19 مشروعًا في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج. نال مشروع "أم العبد" للمخرج حمزة حميدة جائزة بقيمة خمسة آلاف دولار، فيما حصل مشروع "قصر نظر" للمخرج أمجد الرشيد على جائزة من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. وتوج "الرحلة الأخيرة" للمخرج زياد كلثوم بجائزة من شبكة "إيه آر تي".

في المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة، حقق الفيلم اللبناني "نجوم الأمل والألم" من إخراج سيريل عريس السوسنة السوداء لأفضل فيلم روائي عربي طويل إضافة إلى جائزة الجمهور. وفازت لجنة التحكيم في الفئة نفسها بالفيلم العراقي "مملكة القصب" للمخرج حسن هادي.

وفي فئات أخرى، نال الفيلم المصري "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد جائزة أفضل سيناريو أول. كما حصل الفيلم الفلسطيني "حبيبي حسين" من إخراج أليكس بكري على السوسنة السوداء لأفضل فيلم وثائقي عربي طويل.

حقق الفيلم السوري "الجانب الآخر من الشمس" للمخرج توفيق صابوني ثلاث جوائز متتالية: جائزة لجنة التحكيم وجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما "فيبريسكي" وجائزة الجمهور. يستند الفيلم إلى شهادات معتقلين سابقين أعادوا بناء زنازينهم داخل استوديو سينمائي لتوثيق تجاربهم.

في مسابقة الأفلام العربية القصيرة، فاز الفيلم الجزائري "بيمو" من إخراج أمينة هنادر بالسوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي قصير. وحصل الفيلم "كمين" من إخراج ياسمينا كراجه على جائزة أفضل فيلم أردني قصير. أما السوسنة السوداء لأفضل فيلم روائي طويل غير عربي فذهبت إلى الفيلم الجنوب أفريقي "مغسلة" للمخرج زوما مخونازي.

سبق إعلان الجوائز في حفل الختام عرض فني للرمال قدمته الفنانة العُمانية شيماء المغيري، تلاه عرض معاصر للدبكة الشعبية قدمته فرقة مجدل للفنون الشعبية. حضر الحفل الأمير علي بن الحسين والأميرة ريم علي، رئيسة المهرجان والمؤسسة المشاركة له.

قالت مديرة المهرجان ندى دوماني في كلمتها خلال الحفل: إن المهرجان يحتفي بسينما "تتخذ قراراتها وتتحرك وتتعلم من أخطائها وتواصل المحاولة، ولا تختزل حكايتها في الصعوبات"، معبرة عن رؤية المهرجان تجاه دور السينما في المجتمع.