نظام ذكي يحسّن فعالية توزيع الأكسجين على مرضى المستشفيات

وكالات /سما/

توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة كولورادو الأميركية إلى أن نظام ذكي لإدارة الأكسجين يرفع بشكل ملموس من دقة توزيعه على المرضى المنوّمين، مقللاً الحاجة إلى التعديلات اليدوية المتكررة من قبل الطاقم الطبي.

أفاد باحثون في ندوة بحوث المنظومة الصحية العسكرية وفي دورية الجمعية الطبية الأميركية للطب الباطني أن المرضى الذين خضعوا للنظام الآلي قضوا 85 في المئة من وقتهم ضمن نطاق الأكسجين المستهدف، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 63 في المئة لدى المرضى الذين تلقوا الرعاية العادية التقليدية.

قاد الدراسة الطبيب أديت جيندي من كلية الطب بجامعة كولورادو في مجمع أنشوتز الطبي، وأوضح في بيان له أن الأكسجين يُعتبر من أكثر العلاجات استخداماً في الممارسة الطبية، لكن إدارته لا تزال تعتمد إلى حد كبير على التعديلات اليدوية التي يقوم بها الأطباء بشكل متكرر وحتى في الوقت الحاضر.

شملت الدراسة 300 بالغ يتلقون كميات إضافية من الأكسجين في 4 مستشفيات أميركية، حيث قُسّموا إلى مجموعتين؛ الأولى تلقت العلاج العادي الذي يديره الأطباء، والثانية خضعت للمعايرة الذاتية للأكسجين عبر نظام «برو 100» الذي طورته شركة «أو 2 ماتيك» الدنماركية.

يعمل نظام «برو 100» على مراقبة مستويات الأكسجين بشكل مستمر من خلال مستشعر صغير يوضع على طرف الإصبع، ويضبط تدفق الأكسجين لحظة بلحظة دون تدخل يدوي من الطاقم الطبي.

أظهرت النتائج أن المرضى في مجموعة النظام الذكي قضوا وقتاً أقل بمستويات أكسجين منخفضة أو مرتفعة، واحتاجوا إلى عدد أقل من التعديلات اليدوية من الطاقم الطبي، دون أن يؤدي ذلك إلى أي زيادة في الآثار الجانبية الخطيرة.

أشار الباحثون إلى أن عملهم يساهم في جهود مستمرة يدعمها الجيش الأميركي لتحسين طرق توصيل الأكسجين في البيئات ذات الضغط العالي، خاصة في الحالات الطارئة والميدانية.

قال الطبيب فيك بيبارتا، المشارك في إعداد الدراسة ومدير مركز بحوث الطب القتالي بجامعة كولورادو والكولونيل في جنود الاحتياط بالقوات الجوية الأميركية، إن الأكسجين ينفد بسرعة كما ينفد انتباه المسعف عند معالجة جندي مصاب على مسافة ساعات من أقرب مستشفى.

أضاف بيبارتا أن الجهاز الذي يضبط الأكسجين بشكل تلقائي يزيل عن كاهل الطاقم الطبي مهمة حتمية وملحة، مما يتيح لهم التركيز على الاحتياجات الأخرى المتنوعة للمريض.