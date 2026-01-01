  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي والصحة

خبر : نظام ذكي يحسّن فعالية توزيع الأكسجين على مرضى المستشفيات

الأربعاء 05 أغسطس 2026 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
نظام ذكي يحسّن فعالية توزيع الأكسجين على مرضى المستشفيات



وكالات /سما/

توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة كولورادو الأميركية إلى أن نظام ذكي لإدارة الأكسجين يرفع بشكل ملموس من دقة توزيعه على المرضى المنوّمين، مقللاً الحاجة إلى التعديلات اليدوية المتكررة من قبل الطاقم الطبي.

أفاد باحثون في ندوة بحوث المنظومة الصحية العسكرية وفي دورية الجمعية الطبية الأميركية للطب الباطني أن المرضى الذين خضعوا للنظام الآلي قضوا 85 في المئة من وقتهم ضمن نطاق الأكسجين المستهدف، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 63 في المئة لدى المرضى الذين تلقوا الرعاية العادية التقليدية.

قاد الدراسة الطبيب أديت جيندي من كلية الطب بجامعة كولورادو في مجمع أنشوتز الطبي، وأوضح في بيان له أن الأكسجين يُعتبر من أكثر العلاجات استخداماً في الممارسة الطبية، لكن إدارته لا تزال تعتمد إلى حد كبير على التعديلات اليدوية التي يقوم بها الأطباء بشكل متكرر وحتى في الوقت الحاضر.

شملت الدراسة 300 بالغ يتلقون كميات إضافية من الأكسجين في 4 مستشفيات أميركية، حيث قُسّموا إلى مجموعتين؛ الأولى تلقت العلاج العادي الذي يديره الأطباء، والثانية خضعت للمعايرة الذاتية للأكسجين عبر نظام «برو 100» الذي طورته شركة «أو 2 ماتيك» الدنماركية.

يعمل نظام «برو 100» على مراقبة مستويات الأكسجين بشكل مستمر من خلال مستشعر صغير يوضع على طرف الإصبع، ويضبط تدفق الأكسجين لحظة بلحظة دون تدخل يدوي من الطاقم الطبي.

أظهرت النتائج أن المرضى في مجموعة النظام الذكي قضوا وقتاً أقل بمستويات أكسجين منخفضة أو مرتفعة، واحتاجوا إلى عدد أقل من التعديلات اليدوية من الطاقم الطبي، دون أن يؤدي ذلك إلى أي زيادة في الآثار الجانبية الخطيرة.

أشار الباحثون إلى أن عملهم يساهم في جهود مستمرة يدعمها الجيش الأميركي لتحسين طرق توصيل الأكسجين في البيئات ذات الضغط العالي، خاصة في الحالات الطارئة والميدانية.

قال الطبيب فيك بيبارتا، المشارك في إعداد الدراسة ومدير مركز بحوث الطب القتالي بجامعة كولورادو والكولونيل في جنود الاحتياط بالقوات الجوية الأميركية، إن الأكسجين ينفد بسرعة كما ينفد انتباه المسعف عند معالجة جندي مصاب على مسافة ساعات من أقرب مستشفى.

أضاف بيبارتا أن الجهاز الذي يضبط الأكسجين بشكل تلقائي يزيل عن كاهل الطاقم الطبي مهمة حتمية وملحة، مما يتيح لهم التركيز على الاحتياجات الأخرى المتنوعة للمريض.

#الذكاء الاصطناعي #الصحة الرقمية #التكنولوجيا الطبية

الأكثر قراءة اليوم

سلطة النقد: حكومة نتنياهو توافق على ترحيل 4.5 مليار شيكل من الفائض في الأراضي الفلسطينية

بعد إنذار "مجلس السلام".. إسرائيل تقيد عمليات الاغتيال وتخفض وتيرة هجماتها على غزة

وفد "حماس" يغادر القاهرة إلى إسطنبول للتشاور وسط تحفظات على مسار المفاوضات

نتنياهو: الإدارة الأمريكية أرسلت لنا مسودة بشأن اتفاق غزة و"لم نوافق عليها"

آلاف الفلسطينيين يشيّعون 112 شهيدًا في واحدة من أكبر جنازات الحرب بغزة

تقرير : إيران على اعتاب السيطرة على أهم ممر في العالم

قيادي في "حماس": لسنا راضين عن الاتفاق الأخير.. وإسرائيل أصل الأزمة

الأخبار الرئيسية

جماعة «أبو شباب» تطالب اسرائيل باستئناف الحرب على غزة والدهيني يقدم "نصائح" لـ"نتنياهو

تحليل إسرائيلي يكشف "الجانب المظلم" من الاتفاق مع حماس

IMG_5962

انفجارات عنيفة في المنطقة الصناعية بجبل علي في دبي

d4528439-8e67-45c4-9dc0-e09cfd0357d4

ضمن خطة استهداف المخيمات: عملية عسكرية واسعة ينفذها الجيش الاسرائيلي في مخيم قلنديا

شهيدان خلال 24 ساعة ..توقف الغارات الجوية في قطاع غزة واستمرار إطلاق النار قرب الخط الأصفر