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انتقال صلاح

خبر : صلاح يرتدي قميص طرابزون.. أول رسالة له بعد الانتقال التركي

الأربعاء 05 أغسطس 2026 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح يرتدي قميص طرابزون.. أول رسالة له بعد الانتقال التركي



وكالات /سما/

إسطنبول/سما- أتمّ النجم المصري محمد صلاح إجراءات انتقاله الرسمية إلى طرابزون سبور التركي، بعدما ظهر للمرة الأولى بقميص الفريق خلال إجراء الفحوصات الطبية في تركيا.

نشر حساب النادي الرسمي صورة صلاح بقميصه الجديد، مرفقة برسالة موجهة لجماهير طرابزون قال فيها: "طرابزون في كل مكان بالنسبة لنا"، ما يعكس حماسه لبدء هذه المرحلة الجديدة من مسيرته.

شهدت مدينة طرابزون نشاطًا واسعًا عقب الإعلان الرسمي عن الصفقة. باع النادي 10 آلاف تذكرة موسمية فور إعلان قرب توقيع العقد، وتوقع نقل الصحف التركية بيع نحو 100 ألف قميص باسم صلاح عند تقديمه رسميًا.

قدّرت التقارير التركية قيمة العقد بـ 44 مليون يورو موزعة على موسمين، بواقع 17 مليون يورو سنويًا بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى في كل موسم ضمن بنود إضافية. سيحصل صلاح أيضًا على نسبة تتراوح بين 20 و25% من عائدات بيع القمصان الخاصة باسمه، ما قد يرفع إجمالي عائده إلى نحو 50 مليون يورو.

من المقرر أن تكون مباراة صلاح الأولى مع طرابزون يوم 15 آب/أغسطس في الجولة الأولى من الدوري التركي، ضد فريق قاسم باشا.

أنهى طرابزون سبور الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري التركي، وسيشارك في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.

يختتم صلاح بهذا الانتقال مسيرة استثنائية استمرت تسع سنوات مع نادي ليفربول الإنجليزي، صار خلالها أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي بعدما سجل مئات الأهداف وحقق ألقابًا محلية وقارية عديدة.

#محمد صلاح #طرابزون سبور #الدوري التركي

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