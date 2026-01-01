انفجارات عنيفة في المنطقة الصناعية بجبل علي في دبي

دبي /وكالات /

أفادت مصادر محلية، فجر الأربعاء، بوقوع انفجار أعقبه حريق في منطقة ساحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط أنباء عن تصاعد كثيف لأعمدة الدخان من محيط ميناء جبل علي في إمارة دبي.

وتداولت منصات إعلامية ومحلية صوراً ومقاطع مصورة أظهرت سحباً كبيرة من الدخان تتصاعد في سماء المنطقة، ما أثار حالة من المتابعة والاهتمام بشأن طبيعة الحادث وأسبابه.

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن مصادر محلية أن الانفجار والحريق وقعا في سواحل الإمارات، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تحدثت عن حادث في منطقة جبل علي، التي تعد من أبرز المناطق الصناعية واللوجستية في الدولة.

كما ذكرت الوكالة، نقلاً عن وسائل إعلام عربية، أن سكاناً في المنطقة أفادوا بسماع أصوات انفجارات متتالية خلال فترة قصيرة، حيث تم رصد ما لا يقل عن سبعة انفجارات خلال نحو 20 دقيقة في المنطقة الصناعية بجبل علي بمدينة دبي.

ولم تصدر، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، أي بيانات رسمية توضح أسباب الحادث أو حجم الأضرار الناجمة عنه، في حين تتواصل المتابعة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول ملابسات الانفجار والحريق.

ويُعد ميناء جبل علي من أكبر الموانئ التجارية في المنطقة، ويشكل مركزاً رئيسياً لحركة الشحن والتجارة الدولية، ما يجعل أي حادث يقع في محيطه محط اهتمام واسع على المستويين المحلي والإقليمي.