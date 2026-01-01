الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر حزيران

رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعاً نسبته 9.37% خلال شهر حزيران 2026 مقارنة بشهر أيار 2026، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 82.89 خلال شهر حزيران 2026 مقارنة بـ 75.79 خلال شهر أيار 2026 (سنة الأساس 2019 = 100).

وقال الإحصاء في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر سجلت ارتفاعاً نسبته 13.31% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 9.58% خلال شهر حزيران 2026 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر حزيران 2026 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الأثاث، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الملابس، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية أهمها؛ صناعة المشروبات، وصناعة المنسوجات.

وسجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 7.57% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 6.21% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.