  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الحوثي : استهداف ناقلة نفط سعودية شمالي البحر الأحمر وتصعيد عمليات الحظر البحري

الأربعاء 05 أغسطس 2026 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثي : استهداف ناقلة نفط سعودية شمالي البحر الأحمر وتصعيد عمليات الحظر البحري



صنعاء/وكالات /

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، التابعة لجماعة الحوثي اليوم، استهداف السفينة النفطية السعودية "وفاء" شمالي البحر الأحمر قبالة منطقة ينبع، مؤكدة أن العملية نُفذت باستخدام صواريخ باليستية وأن الإصابة كانت "دقيقة ومباشرة".

وقالت القوات المسلحة في بيان لها إن إجمالي السفن النفطية السعودية التي استهدفتها منذ بدء تنفيذ الحظر البحري بلغ 8 سفن، فيما وصل عدد السفن التي جرى منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي إلى 29 سفينة نفطية سعودية.

وأوضح المتحدث العسكري العميد يحيى سريع أن الإجراءات العسكرية المتواصلة دفعت الجانب السعودي إلى تحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمال البحر الأحمر، في محاولة لتفادي مناطق العمليات.

وأكد البيان أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تصاعداً في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر بهدف "إغلاق جميع المنافذ البحرية المرتبطة بها"، وفق ما ورد في البيان.

وتأتي هذه التطورات في إطار العمليات البحرية التي تعلن القوات اليمنية تنفيذها ضمن سياق الحظر البحري الذي تفرضه في المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو للعالم: افتحوا أبوابكم أمام سكان غزة الراغبين في المغادرة

سلطة النقد: حكومة نتنياهو توافق على ترحيل 4.5 مليار شيكل من الفائض في الأراضي الفلسطينية

بعد إنذار "مجلس السلام".. إسرائيل تقيد عمليات الاغتيال وتخفض وتيرة هجماتها على غزة

وفد "حماس" يغادر القاهرة إلى إسطنبول للتشاور وسط تحفظات على مسار المفاوضات

نتنياهو: الإدارة الأمريكية أرسلت لنا مسودة بشأن اتفاق غزة و"لم نوافق عليها"

آلاف الفلسطينيين يشيّعون 112 شهيدًا في واحدة من أكبر جنازات الحرب بغزة

تقرير : إيران على اعتاب السيطرة على أهم ممر في العالم

الأخبار الرئيسية

جماعة «أبو شباب» تطالب اسرائيل باستئناف الحرب على غزة والدهيني يقدم "نصائح" لـ"نتنياهو

تحليل إسرائيلي يكشف "الجانب المظلم" من الاتفاق مع حماس

IMG_5962

انفجارات عنيفة في المنطقة الصناعية بجبل علي في دبي

d4528439-8e67-45c4-9dc0-e09cfd0357d4

ضمن خطة استهداف المخيمات: عملية عسكرية واسعة ينفذها الجيش الاسرائيلي في مخيم قلنديا

شهيدان خلال 24 ساعة ..توقف الغارات الجوية في قطاع غزة واستمرار إطلاق النار قرب الخط الأصفر