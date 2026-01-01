الحوثي : استهداف ناقلة نفط سعودية شمالي البحر الأحمر وتصعيد عمليات الحظر البحري

صنعاء/وكالات /

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، التابعة لجماعة الحوثي اليوم، استهداف السفينة النفطية السعودية "وفاء" شمالي البحر الأحمر قبالة منطقة ينبع، مؤكدة أن العملية نُفذت باستخدام صواريخ باليستية وأن الإصابة كانت "دقيقة ومباشرة".

وقالت القوات المسلحة في بيان لها إن إجمالي السفن النفطية السعودية التي استهدفتها منذ بدء تنفيذ الحظر البحري بلغ 8 سفن، فيما وصل عدد السفن التي جرى منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي إلى 29 سفينة نفطية سعودية.

وأوضح المتحدث العسكري العميد يحيى سريع أن الإجراءات العسكرية المتواصلة دفعت الجانب السعودي إلى تحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمال البحر الأحمر، في محاولة لتفادي مناطق العمليات.

وأكد البيان أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تصاعداً في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر بهدف "إغلاق جميع المنافذ البحرية المرتبطة بها"، وفق ما ورد في البيان.

وتأتي هذه التطورات في إطار العمليات البحرية التي تعلن القوات اليمنية تنفيذها ضمن سياق الحظر البحري الذي تفرضه في المنطقة.