اليابان تفرض رسوماً جمركية على واردات الصلب الصيني والكوري

وكالات /سما/

طوكيو/سما- أعلنت الحكومة اليابانية أمس الثلاثاء فرض رسوم جمركية مؤقتة على واردات الصلب من الصين وكوريا الجنوبية، بنسب تتراوح بين 29.2% و55.3%، بهدف مكافحة ممارسات الإغراق التجاري.

أوضحت وزارتا التجارة والصناعة والمالية أن هذه الرسوم ستُطبّق على منتجات الصلب المجلفن بالغمس الساخن من قبيل اللفائف والصفائح والشرائط، خلال الفترة الممتدة من 8 أغسطس/آب الجاري إلى 7 ديسمبر/كانون الأول 2026.

تُستخدم هذه المنتجات ذات الطبقة المقاومة للتآكل على نطاق واسع في صناعة البناء والتشييد، فضلاً عن دخولها في تصنيع الأجهزة الكهربائية المنزلية الكبيرة. استُثنيت الواردات من هونج كونج وماكاو من تطبيق هذه الإجراءات.

جاء القرار عقب تحقيق استغرق سنة كاملة، بدأ بناءً على شكوى قدّمتها شركات نيبون ستيل وكوبي ستيل ويودوكو في أبريل/نيسان 2025. اشتكت الشركات من أن الواردات منخفضة السعر أرغمتها على تخفيض أسعار منتجاتها، بما أثّر على هوامش أرباحها.

تندرج هذه الخطوة ضمن سياق أوسع لتشديد اليابان إجراءاتها الحمائية، بعدما فرضت مؤخراً رسوماً مماثلة على واردات الصلب المقاوم للصدأ المدرفل على البارد والمحتوي على النيكل، وكذلك على أقطاب الجرافيت المستوردة من شركاء تجاريين آسيويين آخرين.