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خبر : بعثة النصر تعود إلى الرياض الأربعاء.. كوستا يبقى معلقاً

الأربعاء 05 أغسطس 2026 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعثة النصر تعود إلى الرياض الأربعاء.. كوستا يبقى معلقاً



وكالات /سما/

الرياض/سما- ستصل بعثة فريق النصر إلى الرياض صباح يوم الأربعاء بعد إنهاء معسكرها الإعدادي في البرتغال، حيث منح الجهاز الفني بقيادة المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو لاعبيه إجازة ليوم واحد.

وستستأنف فريق النصر جلساته التدريبية مساء يوم الجمعة تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

في المقابل، يبقى الحارس البرتغالي سامو كوستا خارج نطاق البعثة العائدة، إذ لا يرافق الفريق إلى الرياض في الوقت الحالي. وأوضحت مصادر مقربة من الإدارة أن استمرار قيود إدارية تحول دون استكمال إجراءات التعاقد الرسمي معه.

تبذل إدارة النصر جهوداً مكثفة لحل الملف قبل مغادرة البعثة البرتغال، لكن الاحتمالية الأقوى حتى الآن تشير إلى بقاء كوستا في البرتغال إلى حين صدور الموافقات الرسمية اللازمة لتسجيله لاعباً بصفوف الفريق.

تنتظر الإدارة تلقي الخطابات الرسمية التي تصرح بصلاحية استئناف التعاقدات وتسجيل اللاعبين الجدد، رغم حصولها على وعود شفهية بقرب حل المشكلة. جميع إجراءات التفاوض والتوقيع والإعلان عن الصفقات الجديدة معلقة حالياً بانتظار هذه الموافقات الرسمية.

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#النصر #الدوري السعودي #الانتقالات

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