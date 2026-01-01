مجلس الوزراء السعودي: اتفاق نزع السلاح في غزة خطوة نحو تنفيذ خطة السلام وإقامة الدولة الفلسطينية

الرياض /وكالات /

أكد مجلس الوزراء السعودي، أن الاتفاق المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة يمثل منطلقا لمسار يفضي لتنفيذ كامل لخطة سلام شاملة، تضمن للفلسطينيين حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في جدة، حيث ثمّن المجلس الجهود التي بذلتها كل من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة ومجلس السلام للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تناول تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على مختلف المستويات.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن المملكة أكدت خلال الاتصال أهمية تغليب نهج الحوار لخفض التصعيد، وبذل جميع الجهود لتحقيق التهدئة، بما يمهد الطريق أمام حلول دبلوماسية تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للدعم الدولي المتنامي والانضمام إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقته المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وترسيخ العمل متعدد الأطراف، وبناء إطار تعاون مشترك لحماية مسارات الملاحة الدولية وطرق التجارة وإمدادات الطاقة من التهديدات المتصاعدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.