ارتفاع أسعار الذهب واستقرار النفط بعد يومين من التراجع

وكالات /سما/

ارتفع الذهب ‌بشكل طفيف اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار، في ظل ترقب صدور بيانات الوظائف الأميركية بحثًا عن مؤشرات حول الخطوة التالية التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4081.09 دولارًا للأوقية (الأونصة). بينما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 4137.20 دولارًا.

واستمر الدولار في التراجع، مما ‌جعل المعادن المسعرة بالعملة الأميركية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 59.61 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1732 دولارًا والبلاديوم 0.4% إلى 1348 دولارًا.

إلى ذلك، استقر ‌النفط اليوم، بعد الانخفاض بشكل حاد في جلستي التداول السابقتين، إذ ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط تحرز تقدمًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا بنسبة 0.33%، لتصل إلى 79.62 دولارًا للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتًا بنسبة 0.16% إلى 75.90 دولارًا للبرميل.