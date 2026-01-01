  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء حارة في جميع المناطق

الأربعاء 05 أغسطس 2026 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة في جميع المناطق



رام الله /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على  درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، مئوية الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر اِلتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً إلى 4 مساء، وإشعار النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

ودعت، المواطنين بالإكثار من شرب الماء والسوائل.

#طقس فلسطين #طقس حرارة فلسطين #طقس #طقس فلسطين اليوم

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو للعالم: افتحوا أبوابكم أمام سكان غزة الراغبين في المغادرة

سلطة النقد: حكومة نتنياهو توافق على ترحيل 4.5 مليار شيكل من الفائض في الأراضي الفلسطينية

بعد إنذار "مجلس السلام".. إسرائيل تقيد عمليات الاغتيال وتخفض وتيرة هجماتها على غزة

وفد "حماس" يغادر القاهرة إلى إسطنبول للتشاور وسط تحفظات على مسار المفاوضات

زلزال مصر يعيد اسم هوغربيتس إلى الواجهة.. توقعات أثارت التساؤلات قبل 4 أيام

آلاف الفلسطينيين يشيّعون 112 شهيدًا في واحدة من أكبر جنازات الحرب بغزة

نتنياهو: الإدارة الأمريكية أرسلت لنا مسودة بشأن اتفاق غزة و"لم نوافق عليها"

الأخبار الرئيسية

d4528439-8e67-45c4-9dc0-e09cfd0357d4

ضمن خطة استهداف المخيمات: عملية عسكرية واسعة ينفذها الجيش الاسرائيلي في مخيم قلنديا

ترامب يكشف: محادثات جيدة مع إيران وهرمز سيفتح قريباً

شهيدان خلال 24 ساعة ..توقف الغارات الجوية في قطاع غزة واستمرار إطلاق النار قرب الخط الأصفر

نتنياهو: الإدارة الأمريكية أرسلت لنا مسودة بشأن اتفاق غزة و"لم نوافق عليها"

بعد إنذار "مجلس السلام".. إسرائيل تقيد عمليات الاغتيال وتخفض وتيرة هجماتها على غزة