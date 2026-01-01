ضمن خطة استهداف المخيمات: عملية عسكرية واسعة ينفذها الجيش الاسرائيلي في مخيم قلنديا

القدس المحتلة/سما/

في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد مخيمات الضفة الغربية، وضمن مخطط يستهدف توسيع العمليات العسكرية فيها، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة عسكرية واسعة على مخيم قلنديا شمال القدس، تخللتها عمليات مداهمة وانتشار مكثف للآليات العسكرية وإجراءات ميدانية مشددة.

وأفادت محافظة القدس بأن آليات الاحتلال دخلت المخيم محملة بصناديق ومعدات وخرائط، فيما واصلت القوات عمليات التفتيش والاقتحام في عدد من المنازل والمنشآت.

وبحسب مصادر محلية، داهمت قوات الاحتلال مقر اللجنة الشعبية في المخيم، وأخرجت عدداً من المواطنين من منازلهم، كما أجبرت إحدى العائلات على إخلاء منزلها، ومنعت إقامة صلاة الفجر في جميع مساجد المخيم.

وأضافت المصادر أن آلية عسكرية إسرائيلية دهست شاباً في محيط المخيم، فيما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على الصحفي محمد سمرين أثناء تغطيته للأحداث، كما اعتقلت الشاب غسان الخطيب واحتجزت عدداً من الشبان خلال العملية.

وتزامن الاقتحام مع إدخال عدد كبير من الآليات العسكرية وآليات الهدم إلى المخيم، وسط استمرار انتشار القوات في مختلف أحيائه.

وفي سياق متصل، كان مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي دورون كدوش قد نقل، أمس، أن تقديرات قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تشير إلى إمكانية تنفيذ عملية عسكرية واسعة وممتدة في مخيمي بلاطة بنابلس أو قلنديا، لكنها لن تكون وفق النموذج الذي نُفذ في جنين وطولكرم، والقائم على السيطرة الدائمة وإخلاء السكان، وإنما ستركز على اعتقال مطلوبين وتنفيذ عمليات تفتيش تستهدف ما تصفه إسرائيل بـ"البنى التحتية للإرهاب".