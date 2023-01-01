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شهيدان خلال 24 ساعة ..توقف الغارات الجوية في قطاع غزة واستمرار إطلاق النار قرب الخط الأصفر

الأربعاء 05 أغسطس 2026 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان خلال 24 ساعة ..توقف الغارات الجوية في قطاع غزة واستمرار إطلاق النار قرب الخط الأصفر



غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 300 في مختلف مناطق قطاع غزة .
وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد مواطن متأثر بجراحه واصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.
واستشهد عدنان طه الطيف متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف قبل يومين على مدينة غزة اسفر عن استشهاد اربعة من نفس العائلة.
ولم تسجل أية غارات جوية خلال ال 24 ساعة الماضية وسط إعلان اسرائيل عن خفض التصعيد وتقييد عمليات الاغتيال التي يجب ان يصادق عليها رئيس الأركان.
واستمرت الخروقات الاسرائيلية في المناطق القريبة من الخط الأصفر وأطلقت آليات الاحتلال النار صوب المناطق القريبة من "الخط الأصفر" شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.
واصيب مواطن بالرصاص العشوائي بخان يونس جنوب القطاع.

الاحصائيات
وبلغ عدد الشهداء الذين وصلوا مشافي وزارة الصحة خلال ال 24ساعة الماضية شهيدان و 10 إصابات.
ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1252 شهيدا إضافة إلى 4120 مصاب وإجمالي حالات الانتشال: 804 شهيد.
وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73377شهيد و 174230مصاب.

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