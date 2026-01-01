مقاتل مواي تاي يتصدّى لمعتدٍ حماية لامرأتين على طريق أسترالي سريع

وكالات /سما/

أستراليا/سما- تدخل مقاتل المواي تاي الأسترالي رايان ماكدونالد، البالغ من العمر 19 عاماً، لإيقاف مواجهة مرورية غاضبة على طريق بروس السريع في ولاية كوينزلاند، حيث حاول سائق شاحنة صغيرة الاقتراب من سيارة تقل امرأتين شابتين وفتح باب السائق.

أظهرت تسجيلات من كاميرا سيارة تمرّ بالقرب من الموقع لحظات التصعيد الحرج: أوقف سائق الشاحنة مركبته بشكل مفاجئ، وسار مباشرة نحو السيارة الأخرى ليحاول فتح الباب، فيما كانت امرأتان بداخلها. عندما اقتربت اللحظة من تحول الموقف إلى اشتباك جسدي، تقدم ماكدونالد ووقف بينهما. تبادل الطرفان كلماتهما وخلعا قمصانهما استعداداً للمواجهة المحتملة، لكن سائق الشاحنة أدرك أن ماكدونالد ليس خصماً عادياً.

قررت السيارتان مغادرة المكان دون تبادل ضربات، بعد أن استشعر السائق الغاضب مستوى تدريب خصمه. فقد عرف ماكدونالد بسجل احترافي في المواي تاي يشمل 8 انتصارات، 4 منها بضربة قاضية. قال ماكدونالد نفسه إن هدفه الوحيد كان منع تصعيد الموقف وحماية المرأتين، وأكد أن جميع من في الحادثة غادروا المكان بسلامة.

نشرت محطة إعلامية محلية لقطات الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصدت ملايين المشاهدات والمشاركات. أشاد معظم المتابعين بتدخل ماكدونالد وشجاعته، فيما لاحظ آخرون تشابهاً بينه وبين شخصية "غايل" من لعبة الفيديو الشهيرة Street Fighter، استناداً إلى لون شعره الأشقر وبنيته العضلية الضخمة.