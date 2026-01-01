أرامكو تحقق أرباحًا قياسية في النصف الأول من 2026 رغم التحديات الجيوسياسية

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلنت شركة أرامكو السعودية عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من 2026، حيث حققت صافي دخل معدل بلغ 125.2 مليار ريال (33.4 مليار دولار)، وفقًا لما نشرته الشركة اليوم. وارتفع الربح بنسبة 42% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات المحللين.

بلغ إجمالي صافي الدخل للنصف الأول من العام 251.9 مليار ريال (67.2 مليار دولار)، فيما وصلت التدفقات النقدية الحرة خلال الفترة ذاتها إلى 115.9 مليار ريال (30.9 مليار دولار). وأعلنت الشركة توزيع أرباح أساسية بقيمة 82.1 مليار ريال (21.9 مليار دولار) عن الربع الثاني بواقع 33 هللة للسهم الواحد.

وأسهمت ارتفاع أسعار النفط في المنطقة في دعم الأداء المالي للشركة. وارتفعت الإيرادات بنسبة 19% خلال الربع الثاني على أساس سنوي إلى 450.77 مليار ريال.

قال أمين الناصر، رئيس وكبير المسؤولين التنفيذيين بالشركة: «أداء الشركة في النصف الأول من عام 2026 تميز بمرونة عالية، بفضل كفاءة وتفاني موظفيها، وجاهزية أعمالها وعملياتها للاستجابة لمتغيرات السوق المتسارعة».

أشار الناصر إلى أن «قاعدة أصولها المتنوعة والبنية التحتية الاستراتيجية مكّنتا الشركة من مواصلة الإنتاج والنقل والتصدير» رغم التحديات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.

رأى محللون أن النتائج تعكس قوة نموذج أعمال أرامكو، المدعوم بانخفاض تكاليف الإنتاج وتكامل أنشطتها وقوة بنيتها التحتية. وأكدوا أن استثمارات الشركة في قطاع الغاز والتقنيات الحديثة تعزز تحولها إلى شركة طاقة عالمية متكاملة وتدعم آفاق نموها على المدى الطويل.

استجابت أسواق المال لنتائج الشركة بارتفاع سهم أرامكو بنسبة 0.29% إلى 27.20 ريال سعودي في التعاملات التي أعقبت الإعلان.

اقرأ أيضًا: